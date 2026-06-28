Innlent

Sér­sveitar­menn um borð í Þór

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Paul Watson segir skipi sínu beint til landsins til að stöðva hvalveiðar Hvals hf. og Kristjáns Loftssonar.
Paul Watson segir skipi sínu beint til landsins til að stöðva hvalveiðar Hvals hf. og Kristjáns Loftssonar. Vísir/Vilhelm

Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar lagði af stað klukkan þrjú í dag frá Reykjavíkurhöfn í átt að hvalveiðiskipum Hvals hf. vegna hótana Pauls Watsons sem beint er að hvalveiðum fyrirtækisins. Fimm sérsveitarmenn auk séraðgerðarmanna Landhelgisgæslunnar eru um borð í skipinu.

Eins og greint var frá í gær siglir Bandero, skip hvalaverndaraktívistans Paul Watsons, í íslenskri efnahagslögsögu. Watson segir skipinu beint til landsins til að stöðva hvalveiðar Hvals hf. og Kristjáns Loftssonar.

200 mílna efnahagslögsaga Íslands er alþjóðlegt hafsvæði en skipum ber að fara að fyrirmælum Landhelgisgæslunnar segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar.

Georg Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, segir skipið fyrst og fremst halda á svæðið til að vernda íslenska sjómenn og áhöfn hvalveiðiskipanna. Það stefni suðvestur eftir landinu og búist er við komu þess í nótt. Hann segir óljóst hvað aðgerðirnar taki langan tíma og hversu lengi eftirliti verður haldið úti.

Hann segir atburðarrásina varðandi aðgerðirnar hafa verið mjög hraða en Landghelgisgæslan hefur verið í viðbragðsstöðu vegna hótana Watsons. Í síðasta mánuði boðaði stofnun Paul Watson til aðgerðar 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Aðgerð 86 vísar til þess atburðar þegar aðgerðasinnar sökktu skipunum Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkurhöfn árið 1986.

Georg segir áhöfn Banderos telja 27 manns. Einn áhafnarmeðlima sé annar tveggja aðgerðarsinna sem sökktu hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn árið 1986, hefur Georg eftir Watson, sem sé í París. 

Hvalir Hvalveiðar Dýr Landhelgisgæslan

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