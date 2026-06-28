Sérsveitarmenn um borð í Þór Áróra L Davíðsdóttir skrifar 28. júní 2026 20:28 Paul Watson segir skipi sínu beint til landsins til að stöðva hvalveiðar Hvals hf. og Kristjáns Loftssonar. Vísir/Vilhelm Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar lagði af stað klukkan þrjú í dag frá Reykjavíkurhöfn í átt að hvalveiðiskipum Hvals hf. vegna hótana Pauls Watsons sem beint er að hvalveiðum fyrirtækisins. Fimm sérsveitarmenn auk séraðgerðarmanna Landhelgisgæslunnar eru um borð í skipinu. Eins og greint var frá í gær siglir Bandero, skip hvalaverndaraktívistans Paul Watsons, í íslenskri efnahagslögsögu. Watson segir skipinu beint til landsins til að stöðva hvalveiðar Hvals hf. og Kristjáns Loftssonar. 200 mílna efnahagslögsaga Íslands er alþjóðlegt hafsvæði en skipum ber að fara að fyrirmælum Landhelgisgæslunnar segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar. Georg Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, segir skipið fyrst og fremst halda á svæðið til að vernda íslenska sjómenn og áhöfn hvalveiðiskipanna. Það stefni suðvestur eftir landinu og búist er við komu þess í nótt. Hann segir óljóst hvað aðgerðirnar taki langan tíma og hversu lengi eftirliti verður haldið úti. Hann segir atburðarrásina varðandi aðgerðirnar hafa verið mjög hraða en Landghelgisgæslan hefur verið í viðbragðsstöðu vegna hótana Watsons. Í síðasta mánuði boðaði stofnun Paul Watson til aðgerðar 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Aðgerð 86 vísar til þess atburðar þegar aðgerðasinnar sökktu skipunum Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkurhöfn árið 1986. Georg segir áhöfn Banderos telja 27 manns. Einn áhafnarmeðlima sé annar tveggja aðgerðarsinna sem sökktu hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn árið 1986, hefur Georg eftir Watson, sem sé í París. Hvalir Hvalveiðar Dýr Landhelgisgæslan Tengdar fréttir Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Áhöfn skipsins Bandero, skip hvalveiðiverndaraktívistans Paul Watson, hefur ekki orðið við beiðnum Landhelgisgæslunnar um að gefa upp staðsetningu skipsins sem sigldi inn í efnahagslögsögu Íslands í gær. Formaður Hvalavina hefur áhyggjur af komu skipsins til landsins. 28. júní 2026 13:11 Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Innlent „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Innlent „Það koma bara færri“ Innlent Réðst að hópi drengja í sundlaug Innlent Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína Innlent Fleiri fréttir Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Forsetinn og borgarstjórinn í Sprengisandi Réðst að hópi drengja í sundlaug Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Sjá meira