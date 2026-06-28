Innlent

Einn fluttur á spítala eftir líkams­á­rás

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Einnig var tilkynnt um innbrot á veitingastað miðsvæðis. 
Einnig var tilkynnt um innbrot á veitingastað miðsvæðis. 

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um líkamsárás í miðborg Reykjavíkur í dag. Einn hafi verið fluttur til aðhlynningar og sagður „nokkuð slasaður“. Greint er frá málinu í tilkynningu frá lögreglu en atvikinu er ekki lýst nánar.

Tveir voru vistaðir í fangageymslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í dag. Fram kemur í tilkynningu að 66 mál hafi verið skráð í kerfið frá klukkan fimm í morgun til klukkan 17 í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem segir frá verkefnum dagsins. 

Í tilkynningunni segir einnig að tilkynnt hafi verið um slagsmál í miðbænum en einn hafi verið fluttur burt með sjúkrabifreið. Gerandi hafi verið farinn af vettvangi þegar lögreglu bar að garði. 

Þá var tilkynnt um innbrot á veitingastað í miðborginni en lögreglumenn hafi séð upptökur á vettvangi og stuttu síðar hafi innbrotsþjófurinn verið fundinn og handtekinn vegna málsins. 

Tilkynning barst um „ölvaða menn til vandræða“ inni á mathöll í miðbænum. Þeim var vísað á brott. 

Lögregla sinnti auk þess fjölda verkefna vegna hraðaaksturs og ökumanna sem grunaðir voru um akstur undir áhrifum vímuefna. Einn er sagður hafa ekið á meira en tvöföldum hámarkshraða og var hann sviptur ökuréttindum á staðnum. 

Jafnframt voru fjórir ökumenn stöðvaðir fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna. 

Lögreglumál Reykjavík

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