Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um líkamsárás í miðborg Reykjavíkur í dag. Einn hafi verið fluttur til aðhlynningar og sagður „nokkuð slasaður“. Greint er frá málinu í tilkynningu frá lögreglu en atvikinu er ekki lýst nánar.
Tveir voru vistaðir í fangageymslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í dag. Fram kemur í tilkynningu að 66 mál hafi verið skráð í kerfið frá klukkan fimm í morgun til klukkan 17 í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem segir frá verkefnum dagsins.
Í tilkynningunni segir einnig að tilkynnt hafi verið um slagsmál í miðbænum en einn hafi verið fluttur burt með sjúkrabifreið. Gerandi hafi verið farinn af vettvangi þegar lögreglu bar að garði.
Þá var tilkynnt um innbrot á veitingastað í miðborginni en lögreglumenn hafi séð upptökur á vettvangi og stuttu síðar hafi innbrotsþjófurinn verið fundinn og handtekinn vegna málsins.
Tilkynning barst um „ölvaða menn til vandræða“ inni á mathöll í miðbænum. Þeim var vísað á brott.
Lögregla sinnti auk þess fjölda verkefna vegna hraðaaksturs og ökumanna sem grunaðir voru um akstur undir áhrifum vímuefna. Einn er sagður hafa ekið á meira en tvöföldum hámarkshraða og var hann sviptur ökuréttindum á staðnum.
Jafnframt voru fjórir ökumenn stöðvaðir fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna.