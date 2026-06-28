Bandarísk sjónvarpskona hefur beðist afsökunar á ummælum sínum um Bosníu, næsta mótherja Bandaríkjanna á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
„Ég gæti ekki bent á landið á korti. Ég veit ekkert um Bosníu og vil ekki vita neitt. Því Bandaríkin eru komin til baka, betri en nokkru sinni fyrr,“ sagði sjónvarpskonan Abigail Velez eftir að ljóst var að Bandaríkin myndu mæta Bosníu í 32-liða úrslitum HM.
„Þetta er næsta miðvikudag. Vertu klár, Bosnía, því þú vilt þetta ekki. Þú vilt þetta ekki svona. En þú færð það,“ bætti Velez við.
Ummæli hennar féllu í grýttan jarðveg hjá Bosníumönnum og hún fann sig því knúna til að biðjast afsökunar.
„Í misheppnaðri tilraun til að hafa gaman gekk ég of langt og í hugsunarleysi lét ég óviðeigandi ummæli falla,“ skrifaði Velez á Instagram.
„Ég bið bosnísku þjóðina og bosníska fótboltalandsliðið afsökunar. HM á að snúast um sameinuð samfélög en ummæli mín voru ekki í þeim anda. Ég óska öllum liðum alls hins besta á vegferð sinni á HM.“
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Bosnía tryggði sér sæti í 32-liða úrslitum HM með 3-1 sigri á Katar í lokaumferð riðlakeppninnar. Bosníumenn enduðu í 3. sæti B-riðils með fjögur stig. Bandaríkin fengu sex stig í D-riðli og enduðu í efsta sæti hans.
Leikur Bandaríkjanna og Bosníu fer fram á Levi's-leikvanginum í Santa Clara í San Francisco á miðvikudaginn kemur. Sigurvegarinn mætir annað hvort Belgíu eða Senegal í sextán liða úrslitum.