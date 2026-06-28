Hættur með Skotana eftir vonbrigðin á HM Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 28. júní 2026 11:56 Steve Clarke tókst ekki að koma Skotum í útsláttarkeppnina á HM, ekki frekar en öðrum forverum hans í starfi. getty/Nick Potts Steve Clarke er hættur sem þjálfari skoska karlalandsliðsins í fótbolta eftir sjö ára starf. Greint var frá starfslokunum skömmu eftir að ljóst varð að Skotar kæmust ekki upp úr riðlakeppninni á HM. Eftir 2-1 sigur Króatíu á Gana í gærkvöldi var ljóst að Skotland ætti ekki lengur möguleika á að komast í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins. Skotar enduðu í 3. sæti C-riðils með þrjú stig. Það dugði þeim ekki til að vera eitt af þeim átta liðum sem lentu í 3. sæti riðlanna tólf sem komust áfram. Eftir að örlög Skotlands voru endanlega ráðin bárust fréttir af því að Clarke væri hættur með landsliðið. Hann tók við því 2019 og stýrði því í 81 leik. Enginn hefur verið lengur með skoska landsliðið en Clarke. Hann kom Skotlandi á EM 2020 og 2024 og svo HM 2026. Þar með lauk 28 ára útlegð Skota frá heimsmeistaramótinu. Skotland féll út í riðlakeppninni á öllum þremur stórmótunum undir stjórn Clarkes og vann aðeins einn af níu leikjum þar. Á HM byrjaði Skotland á því að vinna Haítí, 1-0, en tapaði svo fyrir Marokkó, 1-0, og Brasilíu, 3-0. HM 2026 í fótbolta Skoski boltinn Mest lesið Mickelson sýndi eiginkonu keppinautar nektarmynd af sér Golf Svona líta 32-liða úrslitin á HM út Fótbolti Mikið fjör en engin mörk hjá Kólumbíu og Portúgal og Kongó skaust áfram Fótbolti Varamaðurinn kramdi hjörtu Írana og Messi skoraði sjötta markið sitt á HM Fótbolti Bielsa með böggum hildar: „Skildi ekkert eftir mig fyrir úrúgvæskan fótbolta“ Fótbolti Frá Sauðárkróki til Sarajevo: „Ótrúlega skemmtileg umbreyting og hentar mér vel“ Fótbolti Tveir kantmenn gætu verið úr leik hjá Evrópumeisturunum Fótbolti Ummæli Tuchels um Reece James vekja furðu: „Enginn gat séð þetta fyrir“ Fótbolti Argentína datt í lukkupottinn: Greið leið í undanúrslitin Fótbolti Maður dagsins á HM: Kominn með fleiri mörk á HM en allt síðasta tímabil Fótbolti Fleiri fréttir Jason Daði kominn í KR Hættur með Skotana eftir vonbrigðin á HM Maður dagsins á HM: Kominn með fleiri mörk á HM en allt síðasta tímabil Argentína datt í lukkupottinn: Greið leið í undanúrslitin Svona líta 32-liða úrslitin á HM út Varamaðurinn kramdi hjörtu Írana og Messi skoraði sjötta markið sitt á HM Mikið fjör en engin mörk hjá Kólumbíu og Portúgal og Kongó skaust áfram Frá Sauðárkróki til Sarajevo: „Ótrúlega skemmtileg umbreyting og hentar mér vel“ Króatar tóku annað sætið af Ganverjum Kólumbía - Portúgal | Toppsæti riðilsins undir Bellingham braut ísinn og England vann riðilinn Bielsa með böggum hildar: „Skildi ekkert eftir mig fyrir úrúgvæskan fótbolta“ Tveir kantmenn gætu verið úr leik hjá Evrópumeisturunum Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea KR skoraði sex og fór á toppinn Ummæli Tuchels um Reece James vekja furðu: „Enginn gat séð þetta fyrir“ Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Malmö valtaði yfir Kristianstad 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Varsjáin tók sæti í 32 liða úrslitum frá Írönum Skiptar skoðanir á Messi og Ronaldo umræðunni í Eyjum Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Uppeldiskerfi argentínska fótboltans níðist á börnum Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Sjá meira