Fótbolti

Hættur með Skotana eftir von­brigðin á HM

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Steve Clarke tókst ekki að koma Skotum í útsláttarkeppnina á HM, ekki frekar en öðrum forverum hans í starfi.
Steve Clarke tókst ekki að koma Skotum í útsláttarkeppnina á HM, ekki frekar en öðrum forverum hans í starfi. getty/Nick Potts

Steve Clarke er hættur sem þjálfari skoska karlalandsliðsins í fótbolta eftir sjö ára starf. Greint var frá starfslokunum skömmu eftir að ljóst varð að Skotar kæmust ekki upp úr riðlakeppninni á HM.

Eftir 2-1 sigur Króatíu á Gana í gærkvöldi var ljóst að Skotland ætti ekki lengur möguleika á að komast í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins. Skotar enduðu í 3. sæti C-riðils með þrjú stig. Það dugði þeim ekki til að vera eitt af þeim átta liðum sem lentu í 3. sæti riðlanna tólf sem komust áfram.

Eftir að örlög Skotlands voru endanlega ráðin bárust fréttir af því að Clarke væri hættur með landsliðið. Hann tók við því 2019 og stýrði því í 81 leik. Enginn hefur verið lengur með skoska landsliðið en Clarke.

Hann kom Skotlandi á EM 2020 og 2024 og svo HM 2026. Þar með lauk 28 ára útlegð Skota frá heimsmeistaramótinu.

Skotland féll út í riðlakeppninni á öllum þremur stórmótunum undir stjórn Clarkes og vann aðeins einn af níu leikjum þar.

Á HM byrjaði Skotland á því að vinna Haítí, 1-0, en tapaði svo fyrir Marokkó, 1-0, og Brasilíu, 3-0.

HM 2026 í fótbolta Skoski boltinn

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