Maður var fluttur með sjúkrabíl af sportbar í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, eftir að hann hlaut stunguáverka í slagsmálum við annan mann.
Lögreglunni var tilkynnt um tvo aðila sem slógust á ónefndum sportbar en annar tók upp hníf og beitti svo eggvopni. Sá sem hlaut stunguáverka var fluttur á sjúkrahús en hinn handtekinn og vistaður í fangageymslu.
Þetta staðfestir Hjördís Hjördísar Sigurbjartsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Ekki liggur fyrir hvert ástand hins slasaða er en árásin átti sér stað í nótt.