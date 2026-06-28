Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd

Harry, hertoginn af Sussex, endurskoðar nú plön sín um að koma með Meghan Markle, eiginkonu sína og börn þeirra tvö til Bretlands í næsta mánuði eftir að beiðni hans um lögregluvernd var hafnað. Fjallað er um málið á vef BBC.
Þar segir að Harry prins, eiginkona hans Meghan og tvö börn þeirra, Archie og Lilibet, hafi verið búin að plana fyrstu fjölskylduheimsóknina til Bretlands í fjögur ár í sumar. Teymi hans hafi sent inn formlega beiðni um lögregluvernd á meðan á dvöl þeirra í Bretlandi stæði en þeim var að sögn tilkynnt á föstudag að engin öryggisgæsla yrði veitt í boði skattgreiðenda.
Karl Bretakonungur hitti barnabörnin sín síðast á platínuafmælishátíð Elísabetar II drottningar árið 2022. Harry prins hitti Karl föður sinn síðast í september þegar hann drakk te með honum í Clarence House, sem var fyrsti fundur þeirra augliti til auglitis síðan í febrúar 2024.
Í frétt BBC er haft eftir heimildarmönnum að Harry prins sé miður sín en að hann vilji finna leið til að láta ferðina ganga upp.
Samkvæmt fréttinni hafa Harry prins og Meghan þegar þegið boð um að dvelja á konunglegri eign meðan á ferðinni stendur sem gestir Karls konungs. Ekki hefur verið gefin upp staðsetning á því hvar það nákvæmlega er en í frétt BBC kemur fram að búist sé við því að þau leiti einnig í einkagistingu meðan á ferðinni stendur.
Lögregluvernd yrði í boði á meðan dvalið væri á eign konungsins en utan þess tíma yrði Harry prins að treysta á einkaöryggisteymið sem ferðast með honum frá Kaliforníu.
Fjölskyldan á samkvæmt plani að vera í Bretlandi í um fimm daga. Meghan, hertogaynja af Sussex, hafði í hyggju að taka þátt í ýmsum opinberum viðburðum með eiginmanni sínum í London og víðar.
Heimsóknin var tímasett til að marka upphaf árslangrar niðurtalningar á Invictus-leikunum fyrir slasaða hermenn sem eiga að fara fram í Birmingham í júlí á næsta ári. Harry prins er einn af stofnendum leikanna.
Í fyrri heimsóknum hefur Harry prins hafnað boði um að dvelja í Buckingham-höll vegna áhyggja af öryggi sínu og annarra. Á síðasta ári tapaði hann málaferlum um að fá reglubundna lögregluvernd á meðan hann dvelur í Bretlandi.
Harry prins sagði BBC í kjölfar úrskurðarins frá ósk sinni um að sættast við konungsfjölskylduna. Hann sagðist einnig hafa áhyggjur af því að það yrði ekki óhætt að koma með eiginkonu sína og börn aftur til heimalands síns.
„Ég sé ekki fyrir mér heim þar sem ég myndi koma með eiginkonu mína og börn aftur til Bretlands á þessum tímapunkti og það sem þau munu missa af er, tja, allt,“ sagði hann.
„Þú veist að ég elska landið mitt, ég hef alltaf gert það þrátt fyrir það sem sumir í landinu hafa gert.“
Samkvæmt frétt BBC verður endanleg ákvörðun um ferðina og þátttöku eiginkonu og barna Harrys prins tekin á næstu dögum.