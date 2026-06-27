Bandero, skip hvalaverndaraktívistans Paul Watsons, sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu fyrr í dag. Watson segir skipinu beint til landsins til að takast á við hvalveiðar Hvals og Kristjáns Loftssonar.
Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, í samtali við Vísi í kvöld. Hann segir að flugvél Landhelgisgæslunnar, TF-SIF, hafi komið auga á skipið í hefðbundnu eftirlitsflugi fyrr í dag, djúpt suður af landinu.
Ásgeir segir að skipið hafi ekki verið með kveikt á búnaði til að sýna staðsetningu sína líkt og alþjóðalög kveða á um. Samband hafi verið haft við skipið og þau svör fengist að búnaðurinn væri bilaður.
Ásgeir segir að starfsmenn Landhelgisgæslunnar hafi þó óskað eftir því að skipverjar myndu reglulega tilkynna stjórnstöð Landhelgisgæslunnar um staðsetningu á meðan búnaðurinn væri bilaður.
Watson birti mynd af TF-SIF á Facebook-síðu sinni fyrr í kvöld þar sem hann segir Landhelgisgæsluna vera að eyða fé til að fylgjast með ferðum Bandero.
Segir Watson enn fremur að Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, ætti að senda Landhelgisgæslunni reikning fyrir þjónustu þeirra. Hvalur hóf hvalveiðivertíð sína fyrr í vikunni og er þegar búið að landa nokkrum hvölum.
Ásgeir sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að Landhelgisgæslan muni bregðast við ef tilefni gefist og sérstaklega ef lífi og heilsu fólks sé ógnað.
Í síðasta mánuði boðaði stofnun Paul Watson til aðgerðar 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Aðgerð 86 vísar til þess atburðar þegar aðgerðasinnar sökktu skipunum Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkurhöfn árið 1986.
Landhelgisgæslan er í viðbragðsstöðu vegna mögulegrar komu skipsins Bandero til Íslands. Í myndbandi sem birt var á Facebooksíðu samtaka Paul Watson í gær segir hann að allt verði gert til að koma í veg fyrir að veiddir verði hvalir á meðan samtökin eru á Íslandi.
Alls eru um 41 prósent andvíg veiðum á langreyðum og 26 prósent hvorki hlynnt né andvíg samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu sem framkvæmd var fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands. Niðurstöður sýna einnig að 33 prósent eru fylgjandi veiðunum.