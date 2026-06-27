Innlent

Notust við dróna við að ná utan um stór­fellda líkams­árás

Atli Ísleifsson skrifar
Einn maður var handtekinn vegna árásarinnar. Myndin er úr safni og tengist fréttinn ekki beint.
Einn maður var handtekinn vegna árásarinnar. Myndin er úr safni og tengist fréttinn ekki beint. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í dag mann vegna gruns um stórfellda líkamsárás og naut hún þar aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem segir frá verkefnum dagsins. Fram kemur að árásin hafi átt sér stað á svæði lögreglustöðvar 4 sem nær yfir Árbæ, Grafarholt, Grafarvog, Úlfarsárdal og Mosfellsbæ. Segir að einnig hafi verið notast við dróna til að „ná utan um málið með góðum árangri“.

Í tilkynningunni segir einnig að tilkynnt hafi verið um stórfellda líkamsárás í 105 í Reykjavík þar sem þrír menn væru grunaðir og er málið í rannsókn.

Þá var tilkynnt um innbrot í geymslu í hverfi 105 og sömuleiðis innbrot í bíl þar sem munum var stolið.

Enn fremur segir að ökumaður hafi verið kærður fyrir að aka á 64 kílómetra hraða á hlukkustund þar sem leyfilegur hámarkshraði er 30. Ökumaðurinn var sviptur ökuréttindum til bráðabirgða.

Í Kópavogi var tilkynnt um þjófnað á leðurjakka úr einni búð og skópari úr annarri í sama verslunarkjarna.

Þá var haldinn ölvunarpóstur þar sem 143 ökumenn voru fengnir til að blása í áfengismæli. Þar voru þrír ökumenn sem blésu undir refsimörkum og var einn kærður fyrir að nota ekki öryggisbelti.

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