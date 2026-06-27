Bielsa með böggum hildar: „Skildi ekkert eftir mig fyrir úrúgvæskan fótbolta“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. júní 2026 22:00 Marcelo Bielsa er hættur með úrúgvæska landsliðið eftir þriggja ára starf. getty/Manuel Velasquez Marcelo Bielsa kveðst bera ábyrgð á því að Úrúgvæ komst ekki upp úr riðlakeppninni á HM. Hann er hættur með úrúgvæska landsliðið og kveðst ekki hafa skilið neitt eftir sig fyrir fótboltann þar í landi. Eftir 1-0 tap fyrir Spáni í gær var ljóst að Úrúgvæ kæmist ekki í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins. Vonbrigðin eru mikil fyrir lið sem er í 16. sæti styrkleikalista FIFA en Úrúgvæ vann ekki leik á HM að þessu sinni. Andrúmsloftið í herbúðum úrúgvæska liðsins hefur ekki verið gott en Bielsa lenti upp á kant við nokkra leikmenn þess. „Ég hef ekki skilið neitt eftir fyrir úrúgvæskan fótbolta,“ sagði hinn sjötugi Bielsa eftir tapið fyrir Spáni í nótt. „Þjálfari sem hefur verið í þrjú ár og ekki náð úrslitum getur ekki sagst hafa skilað neinu framlagi. Fjórða sætið í undankeppninni er einkis virði og heldur ekki 3. sætið í Suður-Ameríkukeppninni. Það er engin þörf á að skilgreina þessa frammistöðu á HM. Tími minn hér segir ekki neitt.“ Tók tapið á sig Úrúgvæ gerði jafntefli við Sádi-Arabíu og Grænhöfðaeyjar í fyrstu tveimur leikjum sínum í H-riðli og þurfti því að ná í stig gegn Evrópumeisturum Spánar til að eiga möguleika á að komast áfram. Úrúgvæum varð ekki kápan úr því klæðinu og hafa lokið leik á HM. „Við hefðum getað verið með sjö stig en erum bara með tvö. Það er vegna þjálfuninnar minnar. Mitt hlutverk var að þjálfa hóp leikmanna en mér tókst ekki að breyta þeim í sterka heild. Ef þið viljið útskýringar - sem ég held að þið viljið ekki - myndi ég segja að af þeim sjö stigum sem við áttum skilið fengum við tvö,“ sagði Bielsa. Tók Valverde snemma af velli „Ég er ábyrgur fyrir því sem Úrúgvæ gerði á þessu móti. Spurningar ykkar eru ekki til þess að fá svör heldur að ráðast á mig. Ég ber ábyrgð á öllum vonbrigðunum vegna frammistöðu minnar. En ef ég ætti að greina það sem ég gerði verð ég að taka mistökin inn í dæmið. [Fernando] Muslera var sá sem vildi koma út af og ég tók [Federico] Valverde af velli því ég vildi styrkja sóknina.“ Muslera var hættur í landsliðinu en Bielsa fékk hann til að snúa aftur fyrir HM. Markvörðurinn reyndi átti afleita leiki á mótinu og gerði meðal annars slæm mistök í eina marki viðureignarinnar gegn Spáni. Hann fór af velli í hálfleik í leiknum í nótt en hann óskaði sjálfur eftir því. Þá var samband Bielsas og Valverdes, fyrirliða og skærustu stjörnu úrúgvæska liðsins, stirt. Valverde og fleiri leikmenn Úrúgvæs óskuðu eftir því að Bielsa myndi breyta nálgun sinni fyrir leikinn gegn Spáni en þjálfarinn var ekki á þeim buxunum. Hann tók svo Valverde af velli í upphafi seinni hálfleiks í nótt sem kom mörgum á óvart. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Elísa vann aftur á Ítalíu Sport Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Fótbolti Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Fótbolti 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Fótbolti Bellingham braut ísinn og England vann riðilinn Fótbolti Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Fótbolti Ummæli Tuchels um Reece James vekja furðu: „Enginn gat séð þetta fyrir“ Fótbolti Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Fótbolti Haraldur Franklín nálgast Opna breska Golf Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Fótbolti Fleiri fréttir Króatar tóku annað sætið af Ganverjum Kólumbía - Portúgal | Toppsæti riðilsins undir Bellingham braut ísinn og England vann riðilinn Bielsa með böggum hildar: „Skildi ekkert eftir mig fyrir úrúgvæskan fótbolta“ Tveir kantmenn gætu verið úr leik hjá Evrópumeisturunum Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea KR skoraði sex og fór á toppinn Ummæli Tuchels um Reece James vekja furðu: „Enginn gat séð þetta fyrir“ Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Malmö valtaði yfir Kristianstad 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Varsjáin tók sæti í 32 liða úrslitum frá Írönum Skiptar skoðanir á Messi og Ronaldo umræðunni í Eyjum Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Uppeldiskerfi argentínska fótboltans níðist á börnum Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Þjálfari Portúgala byrjaði að undirbúa Kólumbíuleikinn í mars Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Búið að slá markametið á HM í fótbolta Orri og Ísak mætast í æfingaleik Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Sjá meira