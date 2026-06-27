Fótbolti

Malmö valtaði yfir Kristianstad

Stefán Árni Pálsson skrifar
Linda Líf Boama lék allan leikinn fyrir Kristianstad.
Linda Líf Boama lék allan leikinn fyrir Kristianstad. OBOS Damallsvenskan

Malmö FF fór illa með Kristianstad þegar liðin mættust í sænsku úrvalsdeild kvenna í dag.

Heimakonur unnu öruggan 6-0-sigur og sendu skýr skilaboð í toppbaráttu deildarinnar. Sara Fornes gerði þrennu fyrir Malmö og komu öll mörk hennar í síðari hálfleiknum. 

Linda Líf Boama lék allan leikinn fyrir Kristianstad en Elísa Sigurjónsdóttir var allan leikinn á bekknum.

Malmö tók öll völd á leiknum frá fyrstu mínútu og hafði yfirhöndina allan tímann.

Gestirnir náðu aldrei að ógna marki Malmö að ráði og voru einfaldlega einum gæðaflokki neðar í leiknum. Malmö nýtti færin sín af mikilli grimmd og innsiglaði einn stærsta sigur sinn á tímabilinu.

Með sigrinum styrkir Malmö stöðu sína í efri hluta töflunnar og sendir um leið sterk skilaboð til keppinautanna um að liðið ætli sér að blanda sér af alvöru í baráttuna um efstu sætin. Malmö er í 3.sæti deildarinnar, níu stigum á eftir Hacken sem er á toppnum með 30 stig.

Sænski boltinn

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