Malmö valtaði yfir Kristianstad Stefán Árni Pálsson skrifar 27. júní 2026 14:07 Linda Líf Boama lék allan leikinn fyrir Kristianstad. OBOS Damallsvenskan Malmö FF fór illa með Kristianstad þegar liðin mættust í sænsku úrvalsdeild kvenna í dag. Heimakonur unnu öruggan 6-0-sigur og sendu skýr skilaboð í toppbaráttu deildarinnar. Sara Fornes gerði þrennu fyrir Malmö og komu öll mörk hennar í síðari hálfleiknum. Linda Líf Boama lék allan leikinn fyrir Kristianstad en Elísa Sigurjónsdóttir var allan leikinn á bekknum. Malmö tók öll völd á leiknum frá fyrstu mínútu og hafði yfirhöndina allan tímann. Gestirnir náðu aldrei að ógna marki Malmö að ráði og voru einfaldlega einum gæðaflokki neðar í leiknum. Malmö nýtti færin sín af mikilli grimmd og innsiglaði einn stærsta sigur sinn á tímabilinu. Með sigrinum styrkir Malmö stöðu sína í efri hluta töflunnar og sendir um leið sterk skilaboð til keppinautanna um að liðið ætli sér að blanda sér af alvöru í baráttuna um efstu sætin. Malmö er í 3.sæti deildarinnar, níu stigum á eftir Hacken sem er á toppnum með 30 stig. Sænski boltinn Mest lesið Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Fótbolti Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Fótbolti Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Fótbolti Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Fótbolti Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Fótbolti FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Fótbolti Franska lögreglan vill að Demantamótinu í París verði aflýst Sport Þjóðhátíð þegar Grænhöfðaeyjar komst áfram Sport Haraldur Franklín nálgast Opna breska Sport Varsjáin tók sæti í 32 liða úrslitum frá Írönum Fótbolti Fleiri fréttir 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Varsjáin tók sæti í 32 liða úrslitum frá Írönum Skiptar skoðanir á Messi og Ronaldo umræðunni í Eyjum Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Uppeldiskerfi argentínska fótboltans níðist á börnum Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Þjálfari Portúgala byrjaði að undirbúa Kólumbíuleikinn í mars Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Búið að slá markametið á HM í fótbolta Orri og Ísak mætast í æfingaleik Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Gætu spilað heimaleiki sína í Meistaradeildinni á heimavelli Brentford Forsetinn gaf öllum landsmönnum frí eftir að Ekvador komst áfram Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þeirra stendur Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sjá meira