„Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Smári Jökull Jónsson skrifar 27. júní 2026 00:04 Vala Baldursdóttir er rekstraraðili og eigandi Sækots við Ægissíðu. Vísir/Bjarni Rekstraraðili gufubaðs á Ægissíðu ætlar að halda sínu striki þrátt fyrir deilur við Reykjavíkurborg um eignarhald skúra sem hýsa starfsemina. Borgarlögmaður telur borgina mögulega þurfa að fara dómstólaleiðina og telur einstakling hafa sölsað undir sig eign borgarinnar. Deilan snýst um hvort Reykjavíkurborg sé raunverulegur eigandi svokallaðra grásleppuskúra við Ægissíðu. Fyrrum eigandi, Magnús Ingólfsson, afsalaði eignarhaldi á skúrunum til borgarinnar árið 2007 en dró það til baka árið 2021 vegna meintra vanefnda og gerði kaupsamning við núverandi rekstraraðila. Þessu mótmælti Reykjavíkurborg, hafði enda sett rúmar fjórar milljónir í endurbætur húsnæðisins og taldi meintar vanefndir ekki á rökum reistar. Í minnisblaði borgarlögmanns um málið segir að einstaklingur hafi sölsað undir sig eign borgarinnar. „Ég hef átt rosalega góð samskipti við borgarlögmann og ég bara skil þetta engan veginn. Því við höfum talað um þetta hvernig væri hægt að finna farsæla lausn,“ segir Vala Baldursdóttir, sem rekur gufubaðið Sækot í skúrnum. „Ég kem að þessu í góðri trú“ Borgarlögmaður hafi haft samband ári eftir að hún gerði kaupsamning. „Að borgin sé eigandi, Magnús eða ég, þá er þetta orðið svolítið flókið mál vissulega. Það er komin svo gríðarlega falleg starfsemi hér að það er mitt hjartans mál, að hún fái að vera áfram. Það skiptir máli að eiga þannig viðræður við borgina.“ Deilur eru uppi um hver sé raunverulegur eigandi skúranna.Vísir/Bjarni Vala segist upphaflega hafa rætt við ýmsa aðila innan borgarinnar og fengið jákvæð viðbrögð. Erfitt hafi verið að fá samtal við fyrri borgarstjórn. „Núverandi borgarstjórn veit svolítið út á hvað þetta gengur og er með puttann á púlsinum hvað þetta varðar og það skiptir máli. Þetta er heilsurækt fyrir líkama og sál, þetta hefur áhrif á lífsgæði margra.“ Segist Vala treysta fyrri eiganda og hvorki þá né nú telja að hann hafi selt henni húsnæðið á fölskum forsendum. „Samhliða þá er ég ekki neinir dómstólar og alls ekki dómbær á það hvort hann eða borgin, ég er ekki löglærð. Ég kem að þessu í góðri trú.“ Ætlar að halda sínu striki og segir boltann hjá borginni Í minnisblaði borgarlögmanns kemur fram að borgin þurfi mögulega að fara dómstólaleiðina. „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina. Ef borgarlögmáður ætlar að láta loka kotinu og senda fólk heim sem kemur hérna til að fara í sjóinn undir leiðsögn, þá verður borgin bara að taka þá ákvörðun.“ Sækot við ÆgissíðuVísir/Bjarni „Ef þetta fer svo langt, sem ég held ekki, að þetta fari fyrir dómstóla þá verður borgin að vera ákvörðunartaki um næstu skref. Ég get í raun og eru bara verið í núinu, flæðinu og haldið áfram því sem ég hef verið að gera og vonað það besta fyrir þá sem hafa verið að stunda þetta.“ Hún segir að rétt þurfi að vera rétt og fara þurfi eftir reglum. „Ég hef aldrei verið að laumast með þetta, hef alltaf útskýrt og upplýst hvað ég hef verið að gera. Borgin þarf að gera upp við sig hvernig hún vilji taka á þessu.“ Myndi aldrei ræða við Hildi um pólitík í gufunni Margir myndu eflaust syrgja ef gufubaðinu yrði lokað. „Maður getur bara búist við öllu þegar borgin er annars vegar. Ég hef auðvitað fulla trú á því þegar borgarstjórn meðal annars hefur komið og notið í gusu hérna en þau verða auðvitað að fylgja lögum og reglum.“ Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í gufu í grásleppuskúrnum umdeilda fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Vala segir Hildi Björnsdóttur (hægra megin með höfuðfat á myndinni) fastagest.Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík Hildur Björnsdóttir hefur sótt gufubaðið en Vala segir að hún myndi aldrei ræða við hana um pólitík í gufubaðinu. „Þá erum við bara í núinu og að njóta. Hún er bara að koma til að njóta eins og hinir og svo myndi ég kannski ræða við hana á fundi. Hún má bara koma hér eins og hver annar að njóta.“ Segir þann sem endurbyggði hafa gefið samþykki Í minnisblaði borgarlögmanns segir að skúrinn sé ekki endurgerður með það í huga að þar sé gufubað og það geti stytt líftíma hússins. Vala segist hafa verið í samskiptum við þann sem endurgerði skúrinn. „Það er gríðarlega mikilvægt þegar maður er með saunu að rétt sé að öllu staðið. Það var svo gaman að því þegar ég talaði við hann, sem endurgerði skúrinn nánast alveg, hann gaf strax samþykki. Sagði að þetta myndi ekki eyðileggja húsið, þetta er þurrgufa og ekki jafn mikill raki og í blautgufu.“ „Þegar saunur eru byggðar í heiminum þá eru þessir staðlar notaðir sem hann var með. Það er eitthvað svo magnað, það er eins og þetta hafi átt að vera sauna en hann var ekki með það í huga þegar hann gerir þetta upp,“ segir Vala að lokum. Borgarstjórn Reykjavík Fornminjar Gufuböð Tengdar fréttir Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Borgarlögmaður telur að Reykjavíkurborg þurfi að fara í hart til þess að stöðva rekstur gufubaðs í grásleppuskúr á Ægisíðu sem yfirlýstur „gusumeistari“ hafi sölsað undir sig. Hann telur fyrri eiganda og gufubaðsstjórann ekkert tilkall eiga til skúrsins. 26. júní 2026 13:22 Mest lesið Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Innlent „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Innlent Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Innlent Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Innlent Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Innlent Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Innlent Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Fleiri fréttir „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Stúlkan er fundin Boðar frekari niðurskurð Sjá meira