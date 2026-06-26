Margrét Jónsdóttir Njarðvík hefur verið skipuð í embætti skólameistara Fjölbrautaskólans í Breiðholti af Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra. Margrét var rektor Háskólans á Bifröst í tæp sex ár en hætti eftir að hún kærði þrjá kennara við skólann til siðanefndar.
Málið átti eftir að reynast umdeilt og lýsti Félag akademískra starfsmanna við Háskólann á Bifröst yfir vantrausti á stjórnsýslu Margrétar. Starfsmenn sögðu starfsumhverfið þrúgandi og að réttlætiskennd fólks væri misboðið.
Bentu gögn til að Margrét, auk deildarstjóra og rannsóknarstjóra við skólann, hefðu notað gervigreindarmállíkan til að meta réttmæti höfundarstöðu á vísindagreinum hjá starfsmönnunum þremur. Einn þeirra líkti kærunni við „faglega aftöku.“
Siðanefnd skólans átti síðar eftir að hreinsa starfsmennina þrjá af sök en nemendur gagnrýndu sömuleiðis stjórn skólans.
Margrét er skipuð í embætti skólameistara frá 1. ágúst til fimm ára. Áður en hún tók við stöðu rektors var hún í átta ár hjá Háskólanum í Reykjavík sem lektor, dósent og forstöðumaður alþjóðasviðs. Þá starfaði hún áður í tæp átta ár sem lektor og skorarformaður í Háskóla Íslands auk þess að hafa kennt spænsku við Kvennaskólann í Reykjavík, Menntaskólann í Reykjavík og Verzlunarskóla Íslands. Greint er frá skipun hennar í tilkynningu frá Stjórnarráðinu.
Margrét er þar sögð vera með MBA-gráðu í stjórnun frá Háskóla Íslands auk doktorsgráðu í spænsku máli og bókmenntum frá Princeton University. Hún er með kennsluréttindi og lauk grunnnámi í spænsku við Háskóla Íslands.
Alls sóttu sjö um embætti skólameistara Fjölbrautarskólans í Breiðholti og voru umsækjendur eftirfarandi: