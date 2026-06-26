Mennta- og barnamálaráðuneytið telur að gagnrýni Sambands íslenskra sveitarfélaganna á breytingu sem gerð var á reglugerð um um vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir, eigi ekki við rök að styðjast.
Sveitarfélögin sökuðu í vikunni ríkið um að ganga á bak orða sinna og brjóta samkomulag ríkis og sveitarfélaganna um ábyrgðarskiptingu varðandi börn með fjölþættan vanda sem undirritað var á síðasta ári.
Sveitarfélögin vilja meina að með nýrri reglugerð hafi ríkið einhliða endurskilgreint og þrengt þann hóp barna sem falli undir samkomulagið, en þau hafi að jafnaði verið um 35 á landinu öllu. Settar hafi verið „kerfislegar skorður sem útiloki börn frá aðgengi í viðeigandi úrræði þar sem ríkið standi straum af kostnaði, þrátt fyrir mat sérfræðinga um þörf þeirra fyrir fjölþætta þjónustu“.
Í tilkynningu á vef mennta- og barnamálaráðuneytisins segir hins vegar að ráðuneytið telji forsendur skýrar að gagnrýnin eigi ekki við rök að styðjast.
Vísað er í ýmsar skýrslur auk þess að komið hafi fram í samtölum og á formlegum fundum milli fulltrúa ríkis og sveitarfélaga sameiginlegur skilningur um að börn sem hafi mjög mikla þjónustuþörf vegna fötlunar sinnar í daglegu lífi falli ekki undir samkomulagið sum undirritað var 19. mars 2025.
„Grunnþjónustuþörf þessara barna leiðir fyrst og fremst af fötlun og langvarandi stuðningsþörfum. Ef sá hópur væri á ábyrgð ríkisins væri það annars konar og mun víðtækara samkomulag en það sem gert var 19. mars 2025. Slík túlkun samræmist hvorki þeim skýrslum sem unnar hafa verið um málaflokkinn né þeim áralöngu viðræðum sem fóru fram milli ríkis og sveitarfélaga áður en samkomulagið var gert,“ segir á vef ráðuneytisins.
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga undrast vinnubrögð ríkisins við reglugerð um vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir. Stjórnin telur að með reglugerðinni sé ríkið að brjóta samkomulag ríkis og sveitarfélaga um skýra ábyrgðarskiptingu í málefnum barna með fjölþættan vanda frá 2025.