Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó

Börn á grunnskólaaldri í Reykjavík fá ekki lengur öll frítt í Strætó eftir að ný borgarstjórn afturkallaði samþykkt síðasta borgarstjórnarmeirihluta þess efnis, rétt tæpum tveimur mánuðum eftir að breytingarnar tóku gildi. Ný borgarstjórnin telur breytingarnar of kostnaðarsamar. Börn 11 ára og yngri fá eftir sem áður frítt í Strætó.
Á borgarráðsfundi í dag var samþykkt að afturkalla afgreiðslu síðustu borgarstjórnar um að fella niður gjaldtöku í strætisvögnum fyrir reykvísk börn á grunnskólaaldri.
Síðasti borgarstjórnarmeirihluti hafði samþykkt í byrjun febrúar tillögu þess efnis að gera Strætó gjaldfrjálsan fyrir börn í Reykjavík 15 ára og yngri.
Strætó bs. hafði metið kostnað við slíkar breytingar í kringum 167 milljónir króna á ári fyrir Reykjavíkurborg, sem á um 60 prósent í byggðasamlaginu.
Þegar tillagan var samþykkt á sínum tíma sagði Heiða Björg Hilmisdóttir, þáverandi borgarstjóri, að fjárhagslegt svigrúm væri til staðar til þess að ganga í slíkar breytingar.
En nýr meirihluti segir tillöguna ekki hafa verið fjármagnaða og að hún feli í sér verulegan kostnað.
Breytingarnar tóku gildi 1. maí, fyrst með skammtímalausn þar sem hægt var að sækja um strætókort í gegnum grunnskóla barnanna, en svo var hægt að sækja um kort inni á vef Reykjavíkurborgar en unnið hefur verið að varanlegri innleiðingu.
„Við nánari yfirferð hefur komið í ljós að bæði skammtímalausnin og fyrirhuguð varanleg innleiðing gjaldfrjálsra strætóferða fyrir grunnskólabörn fela í sér verulegan og viðvarandi kostnað sem var aldrei gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun borgarinnar,“ segir í bókun meirihlutaflokkanna; Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar.
„Því er nauðsynlegt að afturkalla fyrri samþykktir enda vantaði fjármagnið.“
Meirihlutinn telur að fjármunum borgarinnar verði að ráðstafa þar sem þeir skili sem mestri „samfélagslegri verðmætasköpun“ og tryggi lögbundna og mikilvæga grunnþjónustu.
„Meirihlutinn mun áfram vinna að eflingu almenningssamgangna og bættu aðgengi fyrir íbúa, en slík uppbygging verður að byggjast á traustum undirbúningi, ábyrgri forgangsröðun og sjálfbærum rekstri svo unnt sé að standa við þær ákvarðanir sem teknar eru.“
Bent er á það í bókun fulltrúa Vinstrisins að þegar tillagan var samþykkt á sínum tíma hafi fulltrúi Framsóknar, sem þá var í minnihluta, lagt til að gjaldfrelsið næði frekar til allra barna, ekki eingöngu barna á grunnskólaaldri.
„Það vekur því athygli og furðu að Framsókn skuli nú breyta um stefnu í málinu,“ segir í bókun fulltrúa Vinstrisins.