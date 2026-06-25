Fulltrúar minnihlutans í borgarstjórn Reykjavíkur gagnrýna nýkynntan niðurskurð í borgarkerfinu. Oddviti Samfylkingarinnar segir miður að mannréttindaskrifstofa hafi verið lögð niður og oddviti Vinstrisins segir að hagræðingaraðgerðirnar hafi verið keyrðar í gegn í flýti.
Átján störf verða lögð niður og níu störf færð milli sviða eða skrifstofa innan borgarinnar. Skrifstofa samskipta og viðburða, mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð verða öll lögð niður.
„Þetta er erfiður dagur í ráðhúsinu í dag,“ segir Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík, í samtali við fréttamann Sýnar í ráðhúsinu.
„Það eiga margir um sárt að binda. Hins vegar er þetta viðbúið, meirihlutinn hafði talað svona bæði í aðdraganda kosninga og núna í byrjun kjörtímabilsins. Þannig að það var ekki eins og þetta kæmi sem eitthvað sjokk.“
Breytingarnar hafa áhrif á 27 af 40 stöðugildum á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, samkvæmt fréttatilkynningu sem borgin sendi út síðdegis í dag.
Pétur segist ekki setja sig upp á móti hagræðingu en gerir athugasemd við forgangsröðun nýs borgarstjórnarmeirihluta.
„Hins vegar er verið að leggja niður Mannréttindaskrifstofu og Mannréttindaráð,“ segir borgarfulltrúinn.
„Og mér finnst einhver sögn í því þegar það er verið að fjölga nefndum – það er búið að setja upp menningarráð og sérstakt leikskólaráð til þess að leggja áherslu á þau mál, sem er alveg gott og blessað – en mannréttindin urðu einhvern veginn að sitja á hakanum.“
Veistu hvort búið sé að kostnaðarmeta þessar breytingar?
„Já, það er gert. Það er nú alltaf svoleiðis að það er dýrt að fara í stjórnskipulagsbreytingar. Þetta eigi að skila sér til lengri tíma. Ég set mig ekki alveg upp á móti því. Það er eðlilegt þegar það kemur nýtt fólk inn í ráðhúsið að það séu gerðar einhverjar breytingar,“ svarar hann.
„Mér finnst áhugavert hvað er sett til hliðar og hvernig áherslurnar eru. Mannréttindi eiga undir högg að sækja, loftslagsmál líka, og það virðist ekki vera áhersla á þessi mál í þessum meirihluta.“
Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Vinstrisins í borgarstjórn, segir að minnihlutaflokkarnir hafi fengið að sjá tillögurnar með afar skömmum fyrirvara. „Ég var að reyna að hraðlesa tillögurnar sem lágu fyrir fundinum.“
Þá sé óskýrt hvernig borgarstjórnin ætli að sinna þeim verkefnum þeirra starfsmanna sem leystir hafi verið af störfum en í tilkynningu kom fram að þeim yrði að mörgu leyti útvistað.
„Það er um hópuppsögn að ræða en það er ekki alveg skýrt hvernig nákvæmlega verði staðið að því að sinna þessum verkefnum sem þarf áfram að sinna. Það er áhersla á útvistun verkefna þannig að maður veltir fyrir sér hvort það sé ódýrara til lengri tíma litið ef utanaðkomandi aðili er að fara að sinna utanaðkomandi verkefnum og það er ekki tekið fram í kostnaðarmati.
Sanna setur þá spurningamerki við framsetningu meirihlutans á hagræðingunum. Það séu einnig mörg verkefni mannréttindaskrifstofu sem færist yfir á önnur svið borgarinnar.
„Og auðvitað eru mannréttindi ekkert fitulag. Maður enn að ná utan um þetta.“
Borgarstjórnin áætlar að þessar breytingar geti lækkað rekstrarkostnað borgarinnar um 280 til 330 milljónir króna á ársgrundvelli þegar innleiðingu skipulagsbreytinganna er að fullu lokið. En Sanna ítrekar að ekki liggi fyrir kostnaður við útvistun verkefna.
„Svo vitum við það líka að þegar þekking og reynsla starfsfólks sem hefur mikla innsýn í þessi verkefni er ekki lengur til staðar getur það verið kostnaðarsamt þegar lengra er litið.“
Hún segir margar spurningar vakna eftir fund borgarráðs í dag þar sem breytingarnar voru samþykktar, meðal annars hvort borgarstjórnin hyggist ráðast í frekari niðurskurð af þessu tagi.
„Við þurfum að fá á hreint nákvæmlega hvað þetta þýðir og hvernig verður haldið utan um verkefnin, hvort það sé eitthvað meira svona í vændum. Hvort við fáum ekki að ræða þau mál og að þetta sé ekki keyrt í gegn í flýti.“