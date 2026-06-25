Borgarstjóri segir umfangsmiklar skipulagsbreytingar spara borginni allt að þrjú hundruð milljónir á ári. Átján borgarstarfsmönnum var sagt upp störfum í dag og níu færðir til. Þá voru mannréttindaskrifstofan og mannréttindaráð lögð niður.
Við ræðum þessar breytingar við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra í fréttatímanum klukkan 18.30 í kvöld og heyrum líka í fleiri borgarfulltrúum.
Þá mætir Kári Sigurðsson formaður Sameykis til okkar en ríflega helmingur þeirra sem misstu vinnuna í dag er í stéttarfélaginu.
Björgunarsveitir eru í kappi við tímann að ná fólki úr rústum húsa í Venesúela eftir öflugasta jarðskjálfta þar í meira en eina öld. Við sýnum myndir frá vettvangi.
Þá segjum við frá Höfðatorgsmálinu en tveir af þremur sakborningum neituðu sök þegar málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag, en sá þriðji mætti ekki.
Hálendisvakt björgunarsveitanna tók til starfa í tuttugasta og fyrsta sinn í dag og kom fyrsta útkallið strax. Þá tók Vísindaskóli unga fólksins á Akureyri til starfa í dag en hann Bjarki Sigurðsson hitti nokkra káta krakka þar.
Tómas Arnar kíkir við á tónlistarhátíðinni Hjarta Hafnarfjarðar þar sem hljómsveitin Botnleðja treður meðal annars upp og Kristján Már sýnir okkur gamlan súrheysturn sem breytt hefur verið í gistirými fyrir ferðamenn.
Sportið er svo á sínum stað og Vala okkar Matt tekur hús á skemmtilegu fólki fyrir norðan í Íslandi í dag.