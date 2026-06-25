Innlent

Vara við að­skota­efni í tei

Agnar Már Másson skrifar
Malwa tei frá Tee Herbatjka zionkowa.
Malwa tei frá Tee Herbatjka zionkowa.

Matvælastofnun varar við aðskotahlutum í pólsku tei vegna of mikils magns af aðskotaefninu perchlorate, sem getur myndast við bruna eða þurrkun.

Í tilkynningu frá Matvælastofnun varar stofnunin við neyslu á einni framleiðslulotu af Malwa-tei frá Tee Herbatjka zionkowa sem Mini market ehf. flytur inn. Fyrirtækið hefur í samráði við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur stöðvað sölu og innkallað vöruna, að sögn Mast.

Tilkynningin hafi borist til Íslands í gegnum evrópska hraðviðvörunarkerfið RASFF um hættuleg matvæli og fóður.

Eingöngu er verið að innkalla eftirfarandi framleiðslulotu:

  • Vörumerki: Malwa
  • Vöruheiti: Tee Herbatka ziołowa Morwa biała
  • Geymsluþol: 31/07/2027
  • Strikamerki: 5902781001984
  • Nettómagn: 40 g
  • Framleiðsluland: Pólland
  • Innflytjandi: Mini market, Drafnarfell 14, 111 Reykjavík.
  • Dreifing: Mini market, Drafnarfell 14, 111 Reykjavík.

Viðskiptavinum sem hafa keypt vöruna er bent á að neyta hennar ekki og farga eða skila henni í þeirri verslun sem hún var keypt gegn endurgreiðslu.

Matvælastofnun

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