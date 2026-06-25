Matvælastofnun varar við aðskotahlutum í pólsku tei vegna of mikils magns af aðskotaefninu perchlorate, sem getur myndast við bruna eða þurrkun.
Í tilkynningu frá Matvælastofnun varar stofnunin við neyslu á einni framleiðslulotu af Malwa-tei frá Tee Herbatjka zionkowa sem Mini market ehf. flytur inn. Fyrirtækið hefur í samráði við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur stöðvað sölu og innkallað vöruna, að sögn Mast.
Tilkynningin hafi borist til Íslands í gegnum evrópska hraðviðvörunarkerfið RASFF um hættuleg matvæli og fóður.
Eingöngu er verið að innkalla eftirfarandi framleiðslulotu:
Viðskiptavinum sem hafa keypt vöruna er bent á að neyta hennar ekki og farga eða skila henni í þeirri verslun sem hún var keypt gegn endurgreiðslu.