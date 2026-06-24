Stytting hringvegarins sú mesta á þessari öld Kristján Már Unnarsson skrifar 24. júní 2026 22:24 Nýja leiðin yfir Hornafjörð opnuð. Gauti Árnason, formaður bæjarráðs Hornafjarðar, Ragnar Þór Ingólfsson, starfandi innviðaráðherra, og Bergþóra Þorkelsdóttir vegamálastjóri klippa á borðann. KMU Ný brú yfir Hornafjarðarfljót var opnuð í dag. Hringvegurinn styttist um tólf kílómetra og leiðin milli Reykjavíkur og Hafnar um næstum fimmtán kílómetra. Þetta er mesta stytting hringvegarins frá því Hvalfjarðargöng voru opnuð árið 1998. Í kvöldfréttum Sýnar var sýnt frá vígslu nýs þjóðvegar þvert yfir Hornafjörð. Mannfjöldi mætti til að fylgjast með borðaklippingu, ræðuhöldum og kórsöng en athöfnin fór fram á nýju Hornafjarðarfljótsbrúnni. Hún er 250 metra löng og lengst fjögurra brúa á nýja vegarkaflanum en alls voru um átján kílómetrar lagðir af nýjum vegum. Þau sem klipptu á borðann voru Ragnar Þór Ingólfsson, starfandi innviðaráðherra, Bergþóra Þorkelsdóttir vegamálastjóri og Gauti Árnason, formaður bæjarráðs Hornafjarðar. Svo skemmtilega vildi til að skærin sem ráðherrann notaði voru einnig notuð árið 1961 við vígslu fyrri brúarinnar yfir Hornafjarðarfljót. Vörubíll frá árinu 1956 var fyrsti bíllinn til að aka yfir brúna eftir að hún var formlega opnuð. Sami trukkur var einnig notaður við vegagerð vegna fyrri brúarinnar yfir Hornafjarðarfljót árið 1961.Egill Aðalsteinsson Að borðaklippingunni lokinni ók fyrsti bílinn formlega yfir brúna. Það var vörubíll af Ford-gerð, árgerð 1956. Hann hafði einnig verið notaður í vegagerð sem fylgdi brúarsmíðinni árið 1961 og kom frá bænum Svínafelli í Nesjum í Hornafirði. Við vígsluathöfnina fengu gestir að hlýða á söng Kvennakórs Hornafjarðar. Konurnar hafa vakið athygli í héraði fyrir að syngja burt einbreiðu brýrnar. Núna tókst þeim að syngja þrjár þeirra burt. Kvennakór Hornafjarðar syngur einbreiðu brýrnar burt.Egill Aðalsteinsson Rætt var við borðaklipparana í sjónvarpsfrétt Sýnar en einnig við Karl Andreassen, forstjóra Ístaks, verktakans sem annaðist verkið, en það kostaði alls um tíu milljarða króna. Einnig má heyra brot af kórsöngnum hér í myndskeiðinu: Sveitarfélagið Hornafjörður Vegagerð Veggjöld Samgöngumál Byggingariðnaður Umferðaröryggi Tengdar fréttir Öll stór verkútboð liggja í salti hjá Vegagerðinni Útboð stórra verka hafa verið stopp hjá Vegagerðinni frá því síðastliðið haust og stefnir í að engar nýjar stórframkvæmdir hefjist á þessu ári. 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