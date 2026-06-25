Segir Suðurlandsbraut fara aftur í vinnslu án þess að tefja verkefnið Birgir Olgeirsson skrifar 25. júní 2026 12:02 Fyrirhugaðar breytingar á Suðurlandsbraut vegna borgarlínuframkvæmdar voru afar umdeildar í aðdraganda borgarstjórnarkosninga. Nú hefur nýr meirihluti synjað deiliskipulaginu. Vilhlem Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur samþykkti í gær að synja deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut.Skipulagið var hluti af fyrstu lotu Borgarlínu og náði til kaflans milli Skeiðarvogar og Lágmúla. Í tillögunni var gert ráð fyrir breytingum á göturýminu, Borgarlínustöðvum og nýrri umferðarskipan á einni stærstu umferðarás austurhluta Reykjavíkur. Meirihluti ráðsins samanstendur af fulltrúm Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks. Málið ekki unnið í nægilegri sátt Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs, segir málið hafa verið eitt af þeim málum sem rædd voru í kosningabaráttunni í vor. Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs. „Þetta snýst um að við vorum í kosningabaráttunni að tala fyrir því að við teldum að þetta mál hefði ekki verið unnið í nægilegri sátt við meðal annars atvinnurekendur sem eru með starfsemi við Suðurlandsbraut. Við teljum að það að þrengja að almennri umferð á Suðurlandsbrautinni sé ekki mögulegt og íbúar í hverfum í kring hafa líka haft áhyggjur af því að umferðin myndi leita inn í hverfin.“ Málið fer nú inn í nýja vinnu hjá borginni. Guðný segir að þar verði horft til annarrar útfærslu en þeirrar sem lá fyrir ráðinu. „Við erum að taka þetta deiliskipulag og endurskoða það í ljósi þess að það þarf að huga betur að því hvaða áhrif þessi framkvæmd hefur á svæðið. Við ræddum það í kosningabaráttu að okkar hugmyndir snúa að því að reyna að hægristilla akrein fyrir almenningssamgöngur, sérakrein, og það er það sem við munum gera á þessu svæði. Við viljum tryggja að þarna geti áfram verið blómleg atvinnustarfsemi og uppbygging til framtíðar sem er í sátt við íbúa og þá sem eru þarna í kring.“ Tala fyrir öflugum almenningssamgöngum Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvernig ný útfærsla verður kynnt eða hvenær hún kemur aftur til afgreiðslu. „Við erum ekki komin það langt að útfæra nákvæmlega hvernig þetta verður en það er alveg ljóst að við höfum talað fyrir því að við viljum efla almenningssamgöngur í Reykjavík. Liður í því er að vagnarnir geti keyrt meira á sérakreinum til að komast fram úr umferðarteppum ef þær eru til staðar. Það er eitt af því sem við munum skoða.“ Ætla tryggja að ekki verði tafir á verkefninu Ákvörðunin hefur vakið spurningar um framvindu Borgarlínuverkefnisins. Guðný segir borgina þegar hafa hafið samtal við þá sem koma að verkefninu. „Við höfum engar áhyggjur af því. Við erum í samtali við Betri samgöngur og þá sem eru að vinna að þessum málum og við höfum sýnt það á fyrstu dögunum að við vinnum þessi mál tiltölulega hratt. Þetta er eitthvað sem við tökum til skoðunar og munum tryggja að það verði ekki tafir.“ Hún segir ekki hafa komið til greina að samþykkja skipulagið óbreytt. „Við reynum að vinna þetta eins hratt og hægt er en þetta er stórt mál. Við teljum ekki mögulegt að halda áfram með þetta deiliskipulag í þeirri mynd sem það er. Kjósendur sögðu okkur í kosningunum að þetta væri eitt af því sem þeir vildu að yrði tekið til endurskoðunar.“ Aðspurð hvort samstaða sé um niðurstöðuna innan meirihlutans svarar Guðný: „Algjör sátt, já.“ Samgöngumál Borgarstjórn Skipulagsmál Reykjavík Mest lesið Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Erlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði Innlent Hnakkrifust á bak við luktar dyr Innlent Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Innlent „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar sagt upp Innlent Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Sér ekki eftir framsetningu á sleggjunni Innlent Fleiri fréttir Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar sagt upp Segir Suðurlandsbraut fara aftur í vinnslu án þess að tefja verkefnið „Virðist vera að það sé kerfislægt brotið á fötluðu fólki“ Stórskrýtið að ekki séu til lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar Bjóða út jarðvinnuframkvæmd vegna Stóra-Hrauns Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Fleiri andvígir hvalveiðum en fylgjandi Sér ekki eftir framsetningu á sleggjunni Vasaþjófar á ferð í miðborginni Borgin skorar á ríkið að bregðast við námsgagnaskorti Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Hnakkrifust á bak við luktar dyr Stytting hringvegarins sú mesta á þessari öld Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Sjá meira