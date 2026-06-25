Innlent

Segir Suður­lands­braut fara aftur í vinnslu án þess að tefja verk­efnið

Birgir Olgeirsson skrifar
Fyrirhugaðar breytingar á Suðurlandsbraut vegna borgarlínuframkvæmdar voru afar umdeildar í aðdraganda borgarstjórnarkosninga. Nú hefur nýr meirihluti synjað deiliskipulaginu.
Fyrirhugaðar breytingar á Suðurlandsbraut vegna borgarlínuframkvæmdar voru afar umdeildar í aðdraganda borgarstjórnarkosninga. Nú hefur nýr meirihluti synjað deiliskipulaginu. Vilhlem

Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur samþykkti í gær að synja deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut.Skipulagið var hluti af fyrstu lotu Borgarlínu og náði til kaflans milli Skeiðarvogar og Lágmúla. Í tillögunni var gert ráð fyrir breytingum á göturýminu, Borgarlínustöðvum og nýrri umferðarskipan á einni stærstu umferðarás austurhluta Reykjavíkur.

Meirihluti ráðsins samanstendur af fulltrúm Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks.

Málið ekki unnið í nægilegri sátt

Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs, segir málið hafa verið eitt af þeim málum sem rædd voru í kosningabaráttunni í vor.

Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs. 

„Þetta snýst um að við vorum í kosningabaráttunni að tala fyrir því að við teldum að þetta mál hefði ekki verið unnið í nægilegri sátt við meðal annars atvinnurekendur sem eru með starfsemi við Suðurlandsbraut. Við teljum að það að þrengja að almennri umferð á Suðurlandsbrautinni sé ekki mögulegt og íbúar í hverfum í kring hafa líka haft áhyggjur af því að umferðin myndi leita inn í hverfin.“

Málið fer nú inn í nýja vinnu hjá borginni. Guðný segir að þar verði horft til annarrar útfærslu en þeirrar sem lá fyrir ráðinu.

„Við erum að taka þetta deiliskipulag og endurskoða það í ljósi þess að það þarf að huga betur að því hvaða áhrif þessi framkvæmd hefur á svæðið. Við ræddum það í kosningabaráttu að okkar hugmyndir snúa að því að reyna að hægristilla akrein fyrir almenningssamgöngur, sérakrein, og það er það sem við munum gera á þessu svæði. Við viljum tryggja að þarna geti áfram verið blómleg atvinnustarfsemi og uppbygging til framtíðar sem er í sátt við íbúa og þá sem eru þarna í kring.“

Tala fyrir öflugum almenningssamgöngum

Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvernig ný útfærsla verður kynnt eða hvenær hún kemur aftur til afgreiðslu.

„Við erum ekki komin það langt að útfæra nákvæmlega hvernig þetta verður en það er alveg ljóst að við höfum talað fyrir því að við viljum efla almenningssamgöngur í Reykjavík. Liður í því er að vagnarnir geti keyrt meira á sérakreinum til að komast fram úr umferðarteppum ef þær eru til staðar. Það er eitt af því sem við munum skoða.“

Ætla tryggja að ekki verði tafir á verkefninu

Ákvörðunin hefur vakið spurningar um framvindu Borgarlínuverkefnisins. Guðný segir borgina þegar hafa hafið samtal við þá sem koma að verkefninu.

„Við höfum engar áhyggjur af því. Við erum í samtali við Betri samgöngur og þá sem eru að vinna að þessum málum og við höfum sýnt það á fyrstu dögunum að við vinnum þessi mál tiltölulega hratt. Þetta er eitthvað sem við tökum til skoðunar og munum tryggja að það verði ekki tafir.“

Hún segir ekki hafa komið til greina að samþykkja skipulagið óbreytt.

„Við reynum að vinna þetta eins hratt og hægt er en þetta er stórt mál. Við teljum ekki mögulegt að halda áfram með þetta deiliskipulag í þeirri mynd sem það er. Kjósendur sögðu okkur í kosningunum að þetta væri eitt af því sem þeir vildu að yrði tekið til endurskoðunar.“

Aðspurð hvort samstaða sé um niðurstöðuna innan meirihlutans svarar Guðný:

„Algjör sátt, já.“

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