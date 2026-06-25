Forsætisráðherra segist ekki sjá eftir framsetningu á sleggjunni umtöluðu í aðdraganda síðustu þingkosninga. Um langtímaverkefni sé að ræða sem taki tíma.
„Hvað ætlum við að gera við þessa vexti?“ spurði Kristján Þórður Snæbjarnarson, þáverandi formaður Rafiðnaðarsambandsins, í auglýsingu frá Samfylkingunni sem birt var í aðdraganda síðustu þingkosninga og má sjá hér að neðan.
Þar bað Kristrún Frostadóttir hann um að rétta sér sleggju. Sést hún næst, eins og frægt er orðið, berja niður steypuklump sem á stendur: 9 prósent og er þar vísað í vexti.
„Svona ætlum við að negla niður þessa vexti,“ sagði Kristrún.
Í dag, rúmum átján mánuðum síðar standa vextir í 7,75 prósentum og verður hver og einn að dæma fyrir sig hvort að slíkur árangur sé í samræmi við orðalagið að: „Negla niður vextina.“
KLIPPAN
Það getur verið svolítið hættulegt að nota myndmál í auglýsingum fyrir kosningar. Sérðu eftir því að hafa tekið svona sterkt til orða, að nú ætti að berja niður vexti og verðbólgu með sleggju? Sérstaklega í ljósi þess að vextir eru enn of háir og verðbólga of mikil?
„Nei ég geri það ekki. Auðvitað var þetta ákveðinn léttleiki í aðdraganda kosninga á mjög alvarlegu máli. Það liggur alveg fyrir að allt sem við erum að gera núna vinnur að því að skapa aðstæður fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. Þetta er hins vegar langtímamarkmið.“
Rætt var við Kristrúnu Frostadóttur í Ísland í dag á þriðjudaginn um önnur skyld mál. Viðtalið má finna í heild sinni hér að neðan.
Kristrún segir strúktúrvanda í íslensku efnahagslífi.
„Það hefur verið mikill hiti í kerfinu í langan tíma. Maður sér það líka þegar maður kemur inn og fær að sjá alla reikninga hjá ríkinu, hvað það er á sumum stöðum mikið stjórnleysi og agaleysi þegar kemur að nýtingu ríkisútgjalda og ríkisfjármagnsins. Þarna er ekki við hinn almenna opinbera starfsmann að sakast. Heldur hefur verið svigrúm hjá stjórnendum, hjá ákveðnum opinberum stofnunum til að eyða um efni fram án þess að það hafi afleiðingar.“
Þetta séu þættir sem taki tíma að snúa við.
„Það breytir því samt ekki að þetta verður ekki lagað nema hagvaxtagetan breytist. Þess vegna þurfum við að klára orkumálin, fjölga römmunum sem við afgreiðum í þinginu, einfalda áfram leyfisveitingaferli í orkumálum og koma styrkari stjórn á eftirlitsumhverfi fyrirtækja. Svo erum við líka að gefa í þegar kemur að vel völdum velferðarmálum eins og á sviði heilbrigðisútgjalda.“
Feta þurfi skynsama slóð hvað málin varðar.
„Við höfum séð húsnæðisverð lækka að raunvirði. Við höfum séð verðbólgu heilt yfir lægri en á síðasta kjörtímabili og vextir eru líka lægri en á síðasta kjörtímabili þannig við erum að fara í rétta átt en þetta mun taka smá tíma.“