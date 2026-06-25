Fimm vilja stýra HSA

Fimm sóttu um embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands, HSA, en umsóknarfrestur rann út á mánudag.
Frá þessu er greint í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu.
Þriggja manna hæfnisnefnd, sem er skipuð á grundvelli laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, mun meta hæfni umsækjenda og skila ráðgefandi álitsgerð til heilbrigðisráðherra sem skipar í stöðuna til 5 ára.
Umsækjendur eru útlistaðir hér í stafrófsröð:
Guðjón Hauksson hefur gegnt starfi forstjóra HSA síðustu ár en hann tók nýverið við stjórnartaumum Sjúkrahússins á Akureyri.