Innlent

Fimm vilja stýra HSA

Agnar Már Másson skrifar
Heilbrigðisstofnun Austurlands.
Heilbrigðisstofnun Austurlands. Heilbrigðisráðuneyti

Fimm sóttu um embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands, HSA, en umsóknarfrestur rann út á mánudag.

Frá þessu er greint í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu.

Þriggja manna hæfnisnefnd, sem er skipuð á grundvelli laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, mun meta hæfni umsækjenda og skila ráðgefandi álitsgerð til heilbrigðisráðherra sem skipar í stöðuna til 5 ára.

Umsækjendur eru útlistaðir hér í stafrófsröð:

  1. Arna Rut Ottesen Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri
  2. Gunnar Kristinn Þórðarson, stuðningsfulltrúi
  3. Jón Magnús Eyþórsson, tölvunarfræðingur
  4. Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen, hjúkrunarfræðingur
  5. Þórarna Gró Friðjónsdóttir, settur forstjóri

Guðjón Hauksson hefur gegnt starfi forstjóra HSA síðustu ár en hann tók nýverið við stjórnartaumum Sjúkra­hússins á Akur­eyri.

Heilbrigðisstofnun Austurlands

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