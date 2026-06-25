Lögreglan á Suðurlandi varar við tölvupóstum sem eru sendir út í nafni „netglæpalögreglunnar“ og hvetur fólk til að ýta aldrei á hlekki sem það fær senda sem varða greiðslur.
„Um er að ræða tölvupóst sem berst frá „Netglæpalögregla“ sem ber heitið „Síðasta viðvörun – þetta getur leitt til handtöku“. Þessi tölvupóstur er sagður vera frá „Aðalstjórstjórn Alþjóðalagalöggu“ þar sem fjallað er um „Dómsköfnun“,“ segir í tilkynningu frá Lögreglunni á Suðurlandi.
Þar kemur fram að í póstinum séu móttakendur beðnir um að svara með tölvupósti á þar til greint netfang.
„Lögregla beinir þeim tilmælum til fólks að ýta aldrei á hlekki sem það fær senda sem eiga að varða greiðslur eða svara tölvupóstum sem þessum. Fólki er ráðlagt að leita alltaf inn á viðurkennda síðu þess sem skilaboðin eiga að vera frá. Sektir frá lögreglu berast alltaf inn á island.is,“ segir í tilkynningu lögreglunnar.
Þá kemur einnig fram að telji fólk sig hafa orðið fyrir svikum geti það haft samband við lögreglu og sinn viðskiptabanka til að fá ráðgjöf. Þá minnir lögregla á netbrotagáttina á island.is sem finna má undir „samfélag og réttindi“. Þar er bæði hægt að tilkynna netbrot til lögreglu sem og tilraunir til slíkra brota.
Fjöldi skráðra netbrota hjá lögreglunni fjórfaldaðist á milli áranna 2024 og 2025 og upphæð tjóna af völdum brotanna var tæplega sex hundruð milljónir króna á síðasta ári. Netöryggissérfræðingur segir hægt að nýta gervigreind á mjög slæman hátt.
Hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hlutir sem áður tóku netþrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkrar mínútur að sögn sérfræðings öryggis hjá Arion banka. Almenningur þurfi að sýna tortryggni því glæpamenn treysti á að fólk bregðist við í hugsunarleysi.
Bjarni Þór Bjarnason sóknarprestur á Seltjarnarnesi lenti í klóm svikahrappa sem höfðu tæpa hálfa milljón króna af kreditkortinu hans. Hann segir farir sínar ekki sléttar eftir áratuga viðskipti við Íslandsbanka.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svikaskilaboðum sem berast til fjöldamargra íslenskra símanúmera þessa stundina í nafni umferðarlögreglunnar. Að sögn hafa aldrei borist jafnmargar tilkynningar um netsvik til lögreglu á jafnskömmum tíma og nú.