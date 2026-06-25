Fleiri eru andvígir veiðum á langreyðum en hlynntir samkvæmt nýrri könnun. Formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir stórskrýtið að stjórnvöld hafi ekki lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar og vonar að því verði breytt sem fyrst.
Um 41% eru andvíg veiðunum samkvæmt könnun sem Maskína framkvæmdi fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands en 33% fylgjandi þeim. Þá eru karlar hlynntari veiðunum en konur og eldra fólk vill frekar leyfa þær en yngra.
Ef litið er til stjórnmálaskoðana má sjá í niðurstöðunum að þau sem eru hlynntust veiðunum eru þau sem kjósa Miðflokkinn.
Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land
Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, segir veiðarnar tímaskekkju og að breyta þurfi lögum svo hægt sé að stöðva þær.
„Það er bara stórskrýtið að stjórnvöld á Íslandi hafi ekki lagaleg tæki til að stöðva þessar veiðar. Lögin um hvalveiðar eru frá árinu 1947, ef ég man rétt, og hefur eiginlega ekki verið breytt síðan, þrátt fyrir allt, og það þarf bara að gera gangskör í því að breyta þessum lögum þannig að það sé hægt að friðlýsa hvali og vernda. Þetta er í rauninni fyrst og fremst spurning um langreyðar, sem sagt þá hvalategund sem Kristján Loftsson sækist eftir að veiða. Það hefur komið fram að atvinnuvegaráðherra ætli að setja lög sem geti heimilað ráðherranum eða ríkisstjórninni að banna þessar veiðar og ég vona að það verði sem fyrst. Þetta gagnast okkur ekki á nokkurn hátt.“
Vill hætta veiðum en græna ljós Bjarna gildi
Hann segir markaðinn fyrir kjötið sem nú er verið að veiða lítinn.
„Nú síðast var hann að biðja um að fá að selja mjöl, hvalamjöl og hvalalýsi til fæðu fyrir dýr, hvort það er laxeldi eða svínabú, ég veit það ekki, en segir bara hvað hann á erfitt með að koma þessu í verð. Við vitum að markaðurinn í Japan er mjög lítill og japanskir hvalveiðimenn vilja sitja að honum einir. Ef við gerum ráð fyrir að það takist að veiða hundrað og sextán langreyðar eins og leyft er hérna austan við landið, þá er það nær því hið sama magn og eftirspurnin er í Japan, tvö þúsund tonn eða eitthvað slíkt. Þannig að það er enginn markaður, þetta er tilgangslaust.“