Fleiri andvígir hvalveiðum en fylgjandi Lovísa Arnardóttir skrifar 25. júní 2026 09:04 Hvalur kom til lands með fyrstu langreyðarnar í morgun. Vísir/Vilhelm Alls eru um 41 prósent andvíg veiðum á langreyðum og 26 prósent hvorki hlynnt né andvíg samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu sem framkvæmd var fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands. Niðurstöður sýna einnig að 33 prósent eru fylgjandi veiðunum. Spurt var hvort að fólk væri hlynnt eða andvígt veiðum á langreyðum. Í niðurstöðum má sjá töluverðan kynjamun þar sem konur eru mun andvígari veiðunum en karlar en 44 prósent karla eru hlynnt veiðunum en aðeins 21 prósent kvenna. Þá eru eldri karlar líklegri til að styðja veiðarnar en þeir sem yngri eru. Almennt er yngra fólk andvígara veiðunum en það eldra. Um 21 prósent yngsta aldurshópsins er hlynnt veiðunum en 45 prósent þeirra sem eru í elsta aldurshópnum. Hlutfall þeirra sem eru hlynnt eftir aldri. Maskína Ef litið er til stjórnmálaskoðana má sjá í niðurstöðum að þau eru hlynntust veiðunum sem kjósa Miðflokkinn, 43 prósent, og Sjálfstæðisflokkinn, 24 prósent. Þau sem mest eru andvíg þeim eru líklegust til að kjósa Samfylkinguna, Pírata, Sósíalistaflokkinn og Vinstri græn. Hlutfall þeirra sem eru hlynnt eftir kyni. Maskína Frá árinu 2022 hefur hlutfall þeirra sem andvíg eru veiðum verið hærra en hlutfall þeirra sem hlynnt eru veiðum. Þá voru 35 prósent andvíg en 33 prósent hlynnt. Árið eftir, 2023, voru 42 prósent andvíg og 29 prósent hlynnt. Maskína mældi svo viðhorf þrisvar árið 2024 og var þá hlutfall þeirra sem voru andvíg 42 prósent í upphafi árs en 39 prósent við lok árs. Hlutfall þeirra sem voru hlynnt var 33 prósent í upphafi árs og 36 prósent við lok árs. Næsta mæling er svo sú nýjasta sem fór fram í lok apríl til upphafs maí á þessu ári. Alls svöruðu um 1018 könnuninni samkvæmt Maskínu. Mótmæli síðustu daga Hvalveiðum Hvals hf. hefur verið mótmælt síðustu daga. Hólmgeir Harðarson kom sér fyrir í tunnu á masti annars skipsins áður en þau héldu út í síðustu viku og svo voru haldin mótmæli á Austurvelli um helgina. Þá hafa samtök í nafni Paul Watson gefið út að skip á þeirra vegum sé er á siglingu sinni til landsins og að framundan sé Operation 86 eða aðgerð 86 og og er þar vísað til þess atburðar þegar aðgerðasinnar sökktu tveimur hvalveiðiskipum árið 1986. Nú sé á dagskrá að endurtaka leikinn og binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Tónlistarmaðurinn Moby hefur nú lagt baráttu þeirra lið. Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa á Íslandsmiðum síðan 2023, voru dregnar á land snemma fyrr í vikunni. Ljósmyndari Vísis, Vilhelm Gunnarsson, myndaði þegar þær voru dregnar á land. Hvalir Hvalveiðar Skoðanakannanir Mest lesið Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Erlent Hnakkrifust á bak við luktar dyr Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði Innlent „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Sér ekki eftir framsetningu á sleggjunni Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Erlent Fleiri fréttir Fleiri andvígir hvalveiðum en fylgjandi Sér ekki eftir framsetningu á sleggjunni Vasaþjófar á ferð í miðborginni Borgin skorar á ríkið að bregðast við námsgagnaskorti Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Hnakkrifust á bak við luktar dyr Stytting hringvegarins sú mesta á þessari öld Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Sjá meira