Kastaðist af hjólinu þegar ekið var á hann

Lögreglunni barst tilkynning um árekstur á áttunda tímanum í morgun, fimmtudaginn 25. júní, þar sem ekið hafði verið á reiðhjólamann með þeim afleiðingum að hann kastaðist af hjólinu. Þá hafnaði hann á gangstéttarkanti og var fluttur á slysadeild en ekki liggur fyrir hve alvarlega áverka hann hlaut.
Er þetta meðal þess helsta sem var skráð í dagbók lögreglu frá því klukkan fimm í morgun en að minnsta kosti þrír gistu í fangageymslu lögreglunnar í dag.
Mest var um að vera í umdæmi lögreglustöðvar eitt sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Vesturbæ, á Seltjarnarnesi og í miðbæ Reykjavíkur en ekkert fréttnæmt var skráð í umdæmum stöðva tvö og þrjú.
Við venjubundið eftirlit voru höfð afskipti af ökumanni sem reyndist aka undir áhrifum fíkniefna og án ökuréttinda. Þá var tilkynnt um aðila í annarlegu ástandi sem sýndi af sér ógnandi hegðun, barði frá sér og öskraði, fyrir utan húsnæði í Vesturbæ Reykjavíkur. Var hann á bak og burt er lögreglu bar að garði.
Á stöð fjögur sem sinnir verkefnum í Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ barst tilkynning um þjófnað í verslun. Ekki liggur fyrir hverju var reynt að stela eða hvort meintir þjófar hafi komist á brott með þýfið.