Innlent

Öllum upp­lýsinga­full­trúum borgarinnar sagt upp

Lovísa Arnardóttir skrifar
Starfsfólki var sagt upp í morgun. 
Starfsfólki var sagt upp í morgun.  Vísir/Vilhelm

Tíu manns hefur verið sagt upp á skrifstofu samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg. Sviðið hefur verið lagt niður og einhverjum sagt upp á meðan starfsmenn á sviði viðburða hafa verið fluttir til.

Meðal þeirra sem störfuðu á sviðinu eru upplýsingafulltrúar borgarinnar. Þeir voru sjö og hefur öllum verið sagt upp. Eva Bergþóra Guðbergsdóttir hefur síðustu ár starfað sem samskiptastjóri og undir henni störfuðu svo sex upplýsingafulltrúar á hverju sviði fyrir sig. 

Samkvæmt heimildum fréttastofu tekur breytingin gildi strax og hefur ekki verið óskað eftir áframhaldandi vinnuframlagi þeirra.

Starfsfólk á sviðinu fékk í morgun bréf um fyrirhugaðar breytingar og var svo kallað á fund borgarritara Þorsteins Gunnarssonar. Auk upplýsingafulltrúa var starfsfólki á sviðinu sagt upp sem hefur sinnt ljósmyndun og myndbandagerð. 

Nýr meirihluti tók við eftir kosningar sem hefur talað fyrir hagræðingu í rekstri borgarinnar. Á fyrsta fundi borgarráðs var skipaður hagræðingarhópur sem hefur það hlutverk að fara yfir rekstur borgarinnar. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, er formaður hópsins og á hann að skila tillögum jafnóðum og þær eru til. Vinnu hópsins á að vera lokið um mitt kjörtímabil, 2028.

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Fréttin hefur verið uppfærð.

Reykjavík Borgarstjórn

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