Segir fjölskylduföðurinn hafa verið afar stjórnsaman Áróra L Davíðsdóttir skrifar 24. júní 2026 15:06 Ming Ting við komu í Héraðsdóm Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Erica Mancel, systir Emeric Mancel, sem fannst látinn á hótelherbergi á Edition-hótelinu í fyrra, bar vitni fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Erica er mágkona Ming Ting Mancel, sem er ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samráði við Emeric, eiginmann sinn, á hótelinu. Erica segir bróður sinn hafa verið afar stjórnsaman og að eiginkona hans og dóttir hafi verið undirgefnar honum. Hún segir dótturina hafa verið greindarskerta og hún hefði átt í erfiðleikum með að búa ein. Réttarhöldin í Edition-málinu héldu áfram í dag, þar sem hin 56 ára Ming Ting Mancel hefur verið ákærð fyrir að myrða 29 ára dóttur sína, Catherine, í samráði við eiginmann sinn, Emeric Mancel heitinn, á lúxushótelinu Reykjavik Edition í júní 2025. Samkvæmt ákærunni eiga hjónin að hafa haldið dóttur sinni, Catherine, fastri og brugðið snöru um háls hennar til að þrengja að öndunarvegi. Aftur á móti hefur komið fram í málflutningi Ming Ting að fjölskyldan öll hafi ætlað að svipta sig lífi á hótelherberginu þessa nótt, aðfaranótt 14. júní. Ming Ting sagði að dóttir sín hefði ekki streist á móti en viðurkenndi engu að síður að dóttir hennar hefði viljað fara á annan hátt. Réttarlæknir sagði aftur á móti að klóráverkar á hálsi kynnu að benda til þess að hún hafi streist á móti. Í þessari frétt er fjallað um sjálfsvíg og sjálfsskaða. Fólki sem glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfsskaðahegðun er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjallið á 1717.is og Píeta símann 552-2218 en þjónusta þeirra er aðgengileg allan sólarhringinn. Ef þú hefur orðið fyrir hótunum eða ofbeldi líkt og fjallað er um í fréttinni er þér bent á að hafa samband við lögreglu í síma 112 eða í netspjalli á 112.is. Erica Mancel, mágkona Ming Ting og systir Emeric, bar vitni fyrir dómi í gegnum fjarfundarbúnað í dag. Hún segist hafa átt í brotakenndu sambandi við bróður sinn og fjölskyldu hans. Meira hafi þó orðið úr sambandi systkinanna eftir andlát móður þeirra árið 2020 en fram að því hafi samskiptin verið lítil sem engin. Til að mynda hafi henni ekki verið boðið í hjónavígslu bróður síns og Ming Ting. Aðspurð hvort að hún hafi verið náin Cathrine, dóttur þeirra hjóna, segist hún ekki hafa verið það, enda hafi samband stórfjölskyldunnar verið slitrótt. Segir dótturina hafa verið greindarskerta Systir Emeric segir Cathrine, dóttur þeirra hjóna, hafa verið „lítillega greindarskert sem stafaði af vansköpun á heila“. Foreldrar hennar hefðu verndað dóttur sína mjög en einnig hvatt hana til að stunda nám. Aðspurð hvort Cathrine hafi verið háð foreldrum sínum að hennar mati segir hún að það hefði ábyggilega reynst Cathrine afar erfitt að búa ein. Hún segir Cathrine hafa átt í nánu sambandi við foreldra sína en þau hafi alltaf búið saman. Líktust fjölskyldu frá sjöunda áratugnum Spurð hvort hún myndi lýsa fjölskyldunni sem hefðbundinni fjölskyldu segir hún að sem útivinnandi nútímakonu finnist henni fjölskyldan frekar hafa líkst hefðbundinni fjölskyldu sjöunda áratugarins. Emeric hafi tekið allar ákvarðanir fjölskyldunnar. Ming Ting hafi verið að einhverju leyti fjárhagslega háð eiginmanni sínum og hann hafi sagt systur sinni sjálfur að Ming Ting tæki engar ákvarðanir. Cathrine hafi hins vegar verið í vinnu og haft tekjur, en systir Emerics segist þó nokkuð viss um að hún hafi ekki borgað leigu þar sem þau fjölskyldan bjuggu. Segir atvikið hafa verið skipulagt fram í tímann Mágkona hinnar ákærðu telur líklegt að bróðir sinn hafi skipulagt atvikið á Edition-hótelinu í Dyflinni, þar sem fjölskyldan var búsett, enda hafi hann verið vanur að skipuleggja allt fyrir fjölskylduna. Hún segir bróður sinn hafa verið þunglyndan, bæði vegna erfðadeilna innan fjölskyldunnar og hann hafi vitað að hann væri dauðvona vegna nýrnasjúkdóms sem hann glímdi við. Hann hafi ekki viljað skilja eiginkonu og dóttur sínar einar eftir. Dótturina, Cathrine, með greindarskerðingu, og eiginkonuna, Ming Ting, sem hafi aldrei hugað að fjármálum fjölskyldunnar og þyrfti að eiga við erfðadeilu fjölskyldunnar. Emeric hafði sent systur sinni og lögmanni tölvupóst þann 10. júní. Hann hafi sagt sér að hann væri að fara í frí en hafi ekki gefið upp áfangastaðinn Ísland. Auk þess hafi hann sent systur sinni erfðaskrá sína. Hann hafi sagt í póstinum: „Við erum farin, þú sérð okkur ekki aftur,“ og lokið póstinum á orðunum „vertu sæl.“ Hún segir póstinn hafa verið sönnun fyrir því að þau öll hafi ætlað að deyja á Íslandi. Aðalmeðferð málsins heldur áfram á mánudag. 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