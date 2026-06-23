Vilja að konur uppgötvi sinn æðsta tilgang: að verða mæður Sigurgeir Þorkelsson skrifar 23. júní 2026 22:38 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, Mateusz Morawiecki, fyrrverandi forsætisráðherra Póllands fyrir hönd Laga og reglu, og Georgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu fyrir hönd Bræðra Ítalíu. Samsett Miðflokkurinn er orðinn fullgildur meðlimur Samtaka evrópskra íhaldsmanna og umbótasinna (European Conservatives and Reformists Group, eða ECR). Á síðu ECR er fullyrt að kristnir sæti mestum ofsóknum allra trúarhópa og að vegna lækkandi fæðingartíðni fái konur ekki að uppfylla sinn æðsta tilgang: að verða móðir. Flokkar ECR sem eiga fulltrúa á Evrópuþinginu mynda saman þingflokk og fá fyrir vikið styrki frá ESB. Þingflokkur ECR er sá fjórði stærsti á Evrópuþinginu með 81 af 720 þingmönnum. Tveir stærstu flokkar flokkahópsins á Evrópuþinginu eru Bræður Ítalíu, flokkur Georgiu Meloni forsætisráðherra, og hinn pólski Lög og regla. Kennir ýmissa grasa í útgefnu efni ECR Facebook-síða ECR-þingflokksins er uppfærð í það minnsta daglega. Þegar þetta er skrifað er nýjasta færslan myndband þar sem þingmenn fullyrða að enginn trúarhópur sitji undir sömu ofsóknum og kristnir geri í dag. „Það eru allir að tala um íslamófóbíu eða hinseginfóbíu en við viljum ræða kristnifóbíu (e. Christianophobia),“ segir maður í upphafi myndbandsins. „Það er sorgleg staða að kristnir séu sá trúarhópur sem sætir mestum ofsóknum,“ segir annar. Þingflokkurinn segist hafa farið fram á það við framkvæmdastjórn ESB að stofnað verði embætti sem samhæfir aðgerðir gegn kristnifóbíu í álfunni. Svíþjóðardemókratarnir eru þegar hluti ECR. Getty Í gær birtist síðan myndband þar sem þingmaður gagnrýnir frelsun kvenna sem þykir hafa leitt til lægri fæðingartíðni. Þá hafi Evrópusambandið verið leiðandi í hugarfarsbreytingu um móðurhlutverkið, sem sé nú orðið jaðarsett í Evrópu. Konur fái þannig ekki að uppgötva sinn æðsta tilgang: að verða móðir. Evrópusambandið ætti að vera með „metnaðarfulla stefnu þegar kemur að fæðingum“ samkvæmt þingmanninum. Miðflokkur einnig áhyggjufullur vegna lægri fæðingartíðni Varaformanni Miðflokksins, Snorra Mássyni, hefur verið tíðrætt um lækkandi fæðingartíðni hér á landi. Orðræða Snorra hefur langt því frá verið óumdeild. Viðbrögð hans við gagnrýninni má sjá hér: Þá tók fyrrum þingmaður Miðflokksins, Birgir Þórarinsson, oft til varna fyrir kristna trú á Alþingi og lagði meðal annars fram að kristnifræðikennsla skyldi tekin upp á nýjan leik. Hinn pólski Lög og réttlæti stór innan ECR Forseti framkvæmdastjórnar ECR er Mateusz Morawiecki sem tilheyrir flokki Laga og réttlætis í Póllandi og var forsætisráðherra landsins árin 2017 til 2023. Í tíð flokksins í ríkisstjórn fjarlægðist Pólland ESB, meðal annar vegna breytinga á dómskerfi landsins sem þóttu draga úr sjálfstæði dómstóla og ganga þar með gegn gildum réttarríkisins. Þá vakti stefna flokksins gegn þungunarrofi og réttindum hinsegin fólks litla kátínu hérlendis, sem meðal annars má sjá á mótmælum sem fram fóru. Miðflokkurinn telst samstarfsflokkur á alþjóðavísu þar sem Ísland er ekki aðildarríki ESB. Flokkurinn var í gær boðinn velkominn í samtökin ásamt tveimur öðrum flokkum á Norðurlöndum, Sönnum Finnum og Danmerkurdemókrötum, sem báðir hafa lagt málefni innflytjenda og varðveislu þjóðmenningar á oddinn.ECR Miðflokkurinn dýpkar Evrópusamvinnuna Talsmaður þingflokks ECR í utanríkismálum, Adam Bielan, hefur lýst yfir stuðningi við aðild Íslands að ESB. Það var Ríkisútvarpið sem greindi frá í mars síðastliðnum. Miðflokkurinn fetar með þessu í spor Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Sjálfstæðisflokks sem þegar hafa bundist böndum með Evrópuflokkum sem fylgja hugmyndafræði þeirra. Viðreisn með frjálslyndum, Samfylking með jafnaðarmönnum og Sjálfstæðisflokkur með Evrópska Þjóðarflokknum (EPP), samstarfi miðhægriflokka. ECR er á móti frekari Evrópusamruna og skrifræði og leggur áherslu á einstaklingsfrelsi og hagsæld þjóðríkja. Í síðustu Evrópuþingskosningum árið 2024 barðist flokkahópurinn hart gegn umhverfisstefnu sambandsins og fyrir sterkari ytri landamærum ESB. Aðildarflokkar ECR teljast margir fjarhægri- eða harðlínuhægriflokkar og hefur orðræða þeirra oft verið skilgreind sem popúlísk. Það var Heimildin sem greindi fyrst frá aðild Miðflokksins að ECR. Heimildin greinir einnig frá því að illa hafi gengið að fá svör frá forsvarsmönnum flokksins um málið allt frá því að fréttir bárust af því að sótt hefði verið um aðild. Miðflokkurinn Pólland Kosningar á Ítalíu Kosningar í Póllandi Dómstólar Tengdar fréttir Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Ungir miðflokksmenn hafa ekki birt neina stjórnmálaályktun eftir fyrsta landsþing í sögu hreyfingarinnar þótt hátt í tveir mánuðir séu liðnir frá því. 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