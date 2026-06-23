Íslenskur nuddari sem er á leið á heimsmeistaramót nuddara í Kaupmannahöfn segist hafa ákveðið í bríaríi að taka þátt í keppninni, hún segist þó full af keppnisskapi og ætlar að vera landi og þjóð til sóma.
Það er klíníski íþróttanuddarinn Harpa Finnsdóttir sem verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara sem haldið er af alþjóðasamtökum nuddara, en hvernig í ósköpunum kom það til?
Vissirðu eitthvað um þetta mót fyrir?
„Ekki neitt. Ég bara svona: Ah, ég geri þetta bara. Pínu hvatvís. Æi ég veit það ekki, ef ég get keppt í einhverju, þá er það í íþróttanuddi, ég vinn við þetta á hverjum einasta degi,“ segir Harpa.
Harpa hefur um árabil verið einn fremsti sjúkranuddari Íslands, sinnt íþróttamönnum vítt og breitt um samfélagið, meðal annars kvennaliði FH í fótbolta. Hún þurfti að senda inn sérstakt umsóknarmyndband til að eiga möguleika á þátttöku, en komist hún áfram á mótinu mun hún keppa við nuddara í öðrum flokkum, þeim sem sinna slökunarnuddi eða Thai nuddi svo eitthvað sé nefnt. Sex dómarar taka Hörpu út í keppninni.
„Þeir dæma um leið og ég stíg inn í salinn, er ég brosandi, í hvernig fötum er ég, hvernig er bekkurinn, er ég að gera þetta professional, þeir dæma allt.“
Þannig fékk Harpa lista yfir 67 hluti sem hún ætti að huga að fyrir mótið. Og sá sem fær nuddið, hann gefur skýrslu.
Ertu stressuð?
„Já, ég viðurkenni það, komnir pínu brauðfætur, en þetta er líka mikil spenna, ég veit ekkert hvað ég er að fara út í.“
En hvernig undirbýr maður sig fyrir svona mót?
„Bara nudda. Mentally, þetta er aðallega hérna, þetta er þessi gaur, hann þarf að vera svolítið geggjaður.“
Og Harpa tók ekki annað í mál en að fá að spreyta sig á undirrituðum. Sjón er sögu ríkari.