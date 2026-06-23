Ólík túlkun listamanna á Reykjavík í tvær aldir Lovísa Arnardóttir skrifar 23. júní 2026 14:32 Við uppsetningu myndanna á sýningunni. Aðsend Í tilefni 240 ára afmælis Reykjavíkur árið 2026 er ásýnd borgarinnar í gegnum tíðina tekin til skoðunar á sumarsýningu á Kjarvalsstöðum. Á sýningunni er spurt hvaða augum listamenn líta borgina og hvaða einkenni hennar eru dregin fram í myndmáli ólíkra kynslóða? Meðal listamanna sem eiga verk á sýningunni eru: Spessi, Nína Tryggvadóttir, Jón Engilberts, Louisa Matthíasdóttir, Ólafur Elíasson, Anna María Bogadóttir, Hlynur Helgason, Bára Kristinsdóttir og Skarphéðinn Bergþóruson. Sýningin opnaði fyrir helgi og stendur til 18. október. Í tilkynningu um sýninguna kemur fram að á sýningunni séu kynnt ný samtímalistaverk, samhliða því að dregin eru fram áhugaverð listaverk úr safneign. Þá eru einnig fengnir að láni forvitnilegir munir frá öðrum söfnum og stofnunum. Þróast frá kaupstað í ferðamannaborg „Þar sjáum við borgina þróast frá kaupstað og sjávarþorpi til fjölþjóðlegrar menningar- og ferðamannaborgar í lifandi, brotakenndri og síbreytilegri mynd. Sýningin kallar fram spurningar um ímynd, borgarskipulag, samfélagsgerð og menningarlega sjálfsmynd. Hinu áþreifanlega er stillt upp samhliða hinu ljóðræna, hinu sögulega og hinu listræna, hinu persónulega og hinu sammannlega,“ segir í tilkynningunni. Sýningin er á Kjarvalsstöðum. Aðsend „Á sýningunni Smáborg, háborg – Reykjavík í mynd sem haldin er í tilefni af 240 ára afmæli borgarinnar sjáum við hvernig listamenn hafa séð og túlkað borgina yfir þessar rúmu tvær aldir. Þar má sjá verk sem taka á ást til borgarinnar, átökum, skráningu á því sem fyrir ber og ýmsum forvitnilegum munum. Sýningin er full af kunnuglegum sjónarhornum en einnig er margt sem kemur á óvart og vekur upp spurningar um lífið og menninguna í borginni,“ segir einn af sýningarstjórunum, Sigurður Trausti Traustason, í samtali við Vísi. Dagskrá með Hann segir myndirnar á sýningunni annars vegar sýna Kjarvalsstaði þar sem sýningin er haldin og svo verk Ólafs Elíassonar, Reykjavíkurmyndröð, frá árinu 2003. Hann segir að samhliða sýningunni verði í boði ríkuleg dagskrá afþreyingar, viðburða og fræðslu. Verkefnið er unnið af sýningarteymi Listasafns Reykjavíkur sem samanstendur af Markúsi Þór Andréssyni, Sigurði Trausta Traustasyni og Sunnu Ástþórsdóttur. Myndlist Reykjavík Sýningar á Íslandi Mest lesið Kjarnorkuverkfræði-draumurinn rætist í París Lífið Gugga gestur í afmælisboði Kanye West Lífið Jóhann Örn fulltrúi Íslands í Mr. Bear Europe Lífið „Hér er ég tólf árum seinna, enn að hugsa um þetta“ Tíska og hönnun Kvennatónlistarhátíð Rodrigo vekur athygli Tónlist Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Lífið „Ég vil gera frábæra hluti eins og ég sé í sjónvarpinu“ Lífið Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram Lífið Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Lífið samstarf Þrastahreiður í Garðabæ í beinni Lífið Fleiri fréttir Ólík túlkun listamanna á Reykjavík í tvær aldir „Ég vil gera frábæra hluti eins og ég sé í sjónvarpinu“ Jóhann Örn fulltrúi Íslands í Mr. Bear Europe Þrastahreiður í Garðabæ í beinni Kjarnorkuverkfræði-draumurinn rætist í París Gugga gestur í afmælisboði Kanye West Söguleg skiltaskipti á Ölstofunni Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Útskiptin miklu og svikula elítan Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Sjá meira