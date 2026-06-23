Lífið

Ó­lík túlkun lista­manna á Reykja­vík í tvær aldir

Lovísa Arnardóttir skrifar
Við uppsetningu myndanna á sýningunni.
Við uppsetningu myndanna á sýningunni. Aðsend

Í tilefni 240 ára afmælis Reykjavíkur árið 2026 er ásýnd borgarinnar í gegnum tíðina tekin til skoðunar á sumarsýningu á Kjarvalsstöðum. Á sýningunni er spurt hvaða augum listamenn líta borgina og hvaða einkenni hennar eru dregin fram í myndmáli ólíkra kynslóða?

Meðal listamanna sem eiga verk á sýningunni eru: Spessi, Nína Tryggvadóttir, Jón Engilberts, Louisa Matthíasdóttir, Ólafur Elíasson, Anna María Bogadóttir, Hlynur Helgason, Bára Kristinsdóttir og Skarphéðinn Bergþóruson. Sýningin opnaði fyrir helgi og stendur til 18. október. 

Í tilkynningu um sýninguna kemur fram að á sýningunni séu kynnt ný samtímalistaverk, samhliða því að dregin eru fram áhugaverð listaverk úr safneign. Þá eru einnig fengnir að láni forvitnilegir munir frá öðrum söfnum og stofnunum.

Þróast frá kaupstað í ferðamannaborg

„Þar sjáum við borgina þróast frá kaupstað og sjávarþorpi til fjölþjóðlegrar menningar- og ferðamannaborgar í lifandi, brotakenndri og síbreytilegri mynd. Sýningin kallar fram spurningar um ímynd, borgarskipulag, samfélagsgerð og menningarlega sjálfsmynd. Hinu áþreifanlega er stillt upp samhliða hinu ljóðræna, hinu sögulega og hinu listræna, hinu persónulega og hinu sammannlega,“ segir í tilkynningunni.

Sýningin er á Kjarvalsstöðum. Aðsend

„Á sýningunni Smáborg, háborg – Reykjavík í mynd sem haldin er í tilefni af 240 ára afmæli borgarinnar sjáum við hvernig listamenn hafa séð og túlkað borgina yfir þessar rúmu tvær aldir. Þar má sjá verk sem taka á ást til borgarinnar, átökum, skráningu á því sem fyrir ber og ýmsum forvitnilegum munum. Sýningin er full af kunnuglegum sjónarhornum en einnig er margt sem kemur á óvart og vekur upp spurningar um lífið og menninguna í borginni,“ segir einn af sýningarstjórunum, Sigurður Trausti Traustason, í samtali við Vísi.

Dagskrá með

Hann segir myndirnar á sýningunni annars vegar sýna Kjarvalsstaði þar sem sýningin er haldin og svo verk Ólafs Elíassonar, Reykjavíkurmyndröð, frá árinu 2003.

Hann segir að samhliða sýningunni verði í boði ríkuleg dagskrá afþreyingar, viðburða og fræðslu. Verkefnið er unnið af sýningarteymi Listasafns Reykjavíkur sem samanstendur af Markúsi Þór Andréssyni, Sigurði Trausta Traustasyni og Sunnu Ástþórsdóttur.

Myndlist Reykjavík Sýningar á Íslandi


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