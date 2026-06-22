Argentína vann Austurríki í hörkuleik sem endaði 2-0. Lionel Messi er eftir leikinn orðinn markahæsti leikmaður í sögu heimsmeistaramótsins.
Leikurinn byrjaði með látum og eftir aðeins þriggja mínútna leik var Lautaro Martinez felldur inn í vítateig Austurríkis en ekkert dæmt. Eftir nokkra stund fór dómari leiksins í skjáinn og með hjálp myndbandsdómgæslu dæmdi hann réttilega víti. Lionel Messi steig á punktinn en skaut fram hjá markinu.
Messi var staðráðinn í að bæta upp fyrir mistökin og náði að gera það með marki á 38. mínútu. Facundo Medina fékk boltann vinstra megin við teiginn og sendi boltann út. Þar var Messi óvaldaður og kláraði færið snyrtilega. Með markinu varð Messi markahæsti leikmaður í sögu heimsmeistaramótsins í fótbolta.
Eftir að Argentína komst yfir var leikurinn mjög jafn. Austurríki náði að sækja vel og komst nokkrum sinnum í fín færi en náði ekki að nýta þau.
Í lok leiksins var Austurríki að taka meiri áhættur sóknarlega til þess að reyna að fá stig í leiknum. Það varð þeim að falli þar sem Argentína vann boltann og keyrði hratt á vörn Austurríkis. Þar náði Messi að bæta við sínu öðru marki og gulltryggja sigur Argentínu í uppbótartíma.
Messi er nú markahæsti leikmaður í sögu heimsmeistaramótsins með 18 mörk en hann bætti einnig annað met. Hann hefur klúðrað flestum vítaspyrnum í sögu heimsmeistaramótsins en þær eru þrjár.
Fyrsta vítaklúðrið er Íslendingum eftirminnilegt en það varði Hannes Þór Halldórsson í Rússlandi árið 2018. Annað vítaklúðrið var gegn Póllandi í Katar árið 2022.