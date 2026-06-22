„Ég bara panikkaði og vissi ekki hvað ég ætti að segja við hann. Hann er algjör dúlla,“ segir áhrifavaldurinn og þáttastjórnandinn Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, um rapparann Kanye West en hún var gestur í afmælisveislu hans í Hollandi á dögunum. Blaðamaður ræddi við hana um þetta ógleymanlega kvöld.
Gugga, sem er fædd árið 2003, hefur verið mikill aðdáandi rapparans í yfir áratug en hann er líklega einn frægasti tónlistarmaður í heimi og líklega einn sá umdeildasti. Sem dæmi átti hann að koma fram á Wireless-tónlistarhátíðinni í London í sumar en var meinaður aðgangur að landinu.
Kanye er þó nú á tónleikaferðalagi og lét Gugga sig ekki vanta á tónleika hans í Arnhem.
„Ég fór á tónleikana með Ylfu Margréti vinkonu minni og mér var boðið í eftirpartýið sem var sömuleiðis afmælisveislan hans. Allir símar voru teknir af gestum áður en gengið var inn og þeir settir í plastpoka þannig enginn gat verið að taka myndir.“
Aðspurð hvernig hún fékk boð í þetta teiti svarar Gugga:
„Ég þekki bara rétta fólkið. Ég þekki gæja sem þekkir gæja sem þekkir hann. Þetta kemur í raun frá sama manni og „scout-aði“ mig á Drake tónleikunum, ég er búin að vera í sambandi við hann og hans fólk og þau redduðu mér í þetta partý,“ segir hún en Gugga fór á tónleika kanadíska rapparans Drake síðastliðið haust þar sem hann greip brjóstarhalda frá henni á sviðinu.
Hún segist upplifa heiminn enn minni eftir þessi kynni.
„Nú finnst mér heimurinn bara orðinn svo lítill og mér líður eins og ég geti komið mér inn í hvaða herbergi sem er.“
Í teitinu hjá Kanye var boðið upp á skyndibita frá McDonalds og KFC og afmælisköku.
„Ég hélt án gríns að hann væri ekkert að fara að mæta í þetta partý en svo allt í einu sá ég hann. Ég er búin að vera svo mikill aðdáandi í meira en tíu ár. Ég vinkaði honum fyrst þegar ég sá hann og spottaði að hann var að horfa á mig. Ég þurfti að gera eitthvað þannig ég vinkaði eins og fáviti og hann vinkaði mér til baka og fór smá að hlæja.“
Bianca eiginkonan hans var með honum í teitinu og var að spila Pac Man en að sögn Guggu var mikið um slíka leiki í boðinu.
„Ég sagði við Ylfu Margréti að ég yrði að labba upp að honum og segja hæ. Þannig við fórum til hans og kynntum okkur og ég sagði við hann: „Ég vildi óska þér til hamingju með afmælið, ég elskaði tóleikana og ég elska tónlistina þína.“
Hann er algjör dúlla og tók í hendina á okkur báðum og þakkaði fyrir. Ég var með kross frá Sign um hálsinn og sá að hann var að horfa á hálsmenið mitt þannig ég spurði hann hvort honum fyndist það flott sem hann svaraði játandi,“ segir Gugga hlæjandi og bætir við að hún viti að Kanye sé mjög trúaður og vissi því að hálsmenið myndi mögulega falla vel í kramið hjá honum.
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A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat)
„Ég bara panikkaði og vissi ekkert hvað ég ætti að segja við hann. Svo kvöddum við hann bara, sögðum eigðu yndislegt kvöld og enduðum svo á því að stara á hann og Biöncu í svona hálftíma. Þetta var geggjað kvöld.“
Gugga hefur vakið mikla athygli í íslensku samfélagi og víðar, er með vefþættina Gugga fer á djammið á Vísi og heldur uppi útvarpsþættinum Jaime og Gúmmí á FM957. Þá er hún með rúmlega 80 þúsund fylgjendur á samfélagsmiðlinum Instagram en blaðamaður spurði hvort hún sæi einhver tækifæri erlendis.
„Já ég hef alveg verið að hugsa hvort ég ætti að láta reyna á stærri markað. Ég er mögulega að pæla í að gera eitthvað í Bandaríkjunum á næsta ári en það bara kemur í ljós. Ég er allavega alltaf opin fyrir einhverju stærra.“