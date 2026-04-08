Af­lýsa Wireless eftir að Kanye var meinað að fara til Bret­lands

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Kanye West heitir löglega Ye. Getty

Wireless-hátíðinni sem halda átti í Bretlandi í sumar hefur verið aflýst eftir að bandaríska rapparanum Kanye West var meinaður aðgangur að landinu. West hefur verið gagnrýndur fyrir að tjá aðdáun sína á nasistum og Hitler.

West átti að troða upp öll þrjú kvöld hátíðarinnar sem er haldin ár hvert að sumri til í Lundúnum. Forsala var þegar hafin og eru miðarnir taldir hafa selst upp en opna átti fyrir almenna sölu í dag.

Forsvarsmenn hátíðarinnar hlutu hins vegar töluverða gagnrýni vegna bókunar rapparans þar sem West, sem heitir löglega Ye, hefur ítrekað lýst yfir aðdáun á hugmyndafræði nasista og Hitler. Til að mynda gaf hann út lagið Heil Hitler, seldi boli með merki nasista á og sagðist elska Hitler.

Hann baðst afsökunar á ummælum sínum í byrjun árs og sagðist hafa verið í löngu maníukasti sem hafi eyðilegt líf hans. Þá hefur hann fundað með rabbínum til að biðjast afsökunar. West hefur verið að koma sér aftur í sviðsljósið í kjölfar afsökunarbeiðninnar og hélt tvenna tónleika í Los Angeles-borg í síðustu viku.

Sjá nánar: Ye á Wireless: Styrktaraðilar hætta við og forsætisráðherrann blandar sér í málið

Í gær greindi innanríkisráðuneyti Breta frá því að West hefði sótt um vegabréfsáritun til að ferðast til Bretlands og troða upp á hátíðinni. Ákvörðun var tekin um að hafna beiðni hans í þágu almannahagsmuna.

Í yfirlýsingu á heimasíðu Wireless segir að þau hafi haft samband við fjölda hagsmunaaðila vegna bókunar rapparans og þá hafi enginn sagst hafa áhyggjur. Nú séu þau hætt við að halda hátíðina þar sem West var meinaður aðgangur að landinu.

„Gyðingahatur í öllum sínum myndum er viðbjóðslegt og við gerum okkur grein fyrir þeim raunverulegu og persónulegu áhrifum sem þessi mál hafa haft,“ segir í yfirlýsingunni sem BBC greinir frá.

„Eins og Ye sagði í dag, viðurkennir hann að orð eins og sér séu ekki nóg og þrátt fyrir það vonast hann enn til að fá tækifæri til að hefja samtal við samfélag gyðinga í Bretlandi.“

