Hrafni bjargað af þaki Byko Jakob Bjarnar skrifar 22. júní 2026 13:14 Slökkviliðið hafði snör handtök og björguðu krumma úr klípunni. Aðalsteinn Einarsson verkstjóri hjá Byko segir að þeir hafi ekki haft tök á því að taka mynd af björguninni, þeir hafi þurft að sinna fólki sem bar að og þurfti að sækja vörur. Myndin er því ekki af þeim hrafni sem um ræðir. vísir/sigurjón Þegar starfsmenn mættu til starfa í morgun, í Kjalarvogi nánar tiltekið, blasti við hrafn hangandi í girni sem fast var við þak Byko. Starfsmenn Húsasmiðjunnar höfðu samband við lögreglu sem sendi slökkviliðið á staðinn. Slökkviliðið virtist vel búið til að sinna verkefnum sem þessum, þeir höfðu snör handtök og björguðu krumma. „Hann var fastur í einhverju girni og við höfum nú látið fjarlægja það,“ segir Aðalsteinn Einarsson, verkstjóri í Byko í Kjalarvogi 16. Hann segir þetta ekki alvarlegt tilvik og telur girnið sem krummi flækti sig í sennilega hafa fokið upp á þakið. „Krummi var þokkalega lifandi þegar hann var tekinn niður. Þeir tóku hann og fóru með hann til dýralæknis.“ Að sögn Aðalsteins er hrafnapar með laup skammt frá og honum sýnist sem þrír hrafnar séu nú komnir aftur, eins og var. Sjálfir eiga þeir ekki tæki sem ná upp á þak og var því tækjabíll frá slökkviliðinu fenginn til leiks. „Þeir virtust svo vanir að þeir voru með allan búnað, alveg klárir. Þetta er örugglega ekki í fyrsta skipti sem þeir lenda í þessu, og ekki það síðasta. Þetta var fullorðinn hrafn, ekki ungagrey sem er hér stundum á vappi í kring, brjálaður og vill fá að borða.“ Aðalsteinn segir hrafnana meðalgæfa og þeir láti alveg vita ef þeir eru ósáttir við mannskapinn. Dýralíf er talsvert í kringum Byko, gæsir, dúfur og allur pakkinn og svo er talsverð veiði við höfnina. Og þá er strollan með stöng á kæjanum. „Flestir veiða og sleppa. En ekki allir. Við myndum nú ekki borða fisk sem kemur hér upp úr höfninni, þar sem olíubrákin er fyrir ofan og ætið vart kræsilegt. En einhverjir taka fiskinn. Þú mátt enn veiða þér til matar, það er ekki búið að banna það.“ Reykjavík Dýr Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Erlent Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Innlent Fleiri fréttir „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Fyrstu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Sjá meira