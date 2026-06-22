Innlent

Hrafni bjargað af þaki Byko

Jakob Bjarnar skrifar
Slökkviliðið hafði snör handtök og björguðu krumma úr klípunni. Aðalsteinn Einarsson verkstjóri hjá Byko segir að þeir hafi ekki haft tök á því að taka mynd af björguninni, þeir hafi þurft að sinna fólki sem bar að og þurfti að sækja vörur. Myndin er því ekki af þeim hrafni sem um ræðir.
Slökkviliðið hafði snör handtök og björguðu krumma úr klípunni. Aðalsteinn Einarsson verkstjóri hjá Byko segir að þeir hafi ekki haft tök á því að taka mynd af björguninni, þeir hafi þurft að sinna fólki sem bar að og þurfti að sækja vörur. Myndin er því ekki af þeim hrafni sem um ræðir. vísir/sigurjón

Þegar starfsmenn mættu til starfa í morgun, í Kjalarvogi nánar tiltekið, blasti við hrafn hangandi í girni sem fast var við þak Byko. Starfsmenn Húsasmiðjunnar höfðu samband við lögreglu sem sendi slökkviliðið á staðinn. Slökkviliðið virtist vel búið til að sinna verkefnum sem þessum, þeir höfðu snör handtök og björguðu krumma.

„Hann var fastur í einhverju girni og við höfum nú látið fjarlægja það,“ segir Aðalsteinn Einarsson, verkstjóri í Byko í Kjalarvogi 16. Hann segir þetta ekki alvarlegt tilvik og telur girnið sem krummi flækti sig í sennilega hafa fokið upp á þakið.

„Krummi var þokkalega lifandi þegar hann var tekinn niður. Þeir tóku hann og fóru með hann til dýralæknis.“

Að sögn Aðalsteins er hrafnapar með laup skammt frá og honum sýnist sem þrír hrafnar séu nú komnir aftur, eins og var. Sjálfir eiga þeir ekki tæki sem ná upp á þak og var því tækjabíll frá slökkviliðinu fenginn til leiks.

„Þeir virtust svo vanir að þeir voru með allan búnað, alveg klárir. Þetta er örugglega ekki í fyrsta skipti sem þeir lenda í þessu, og ekki það síðasta. Þetta var fullorðinn hrafn, ekki ungagrey sem er hér stundum á vappi í kring, brjálaður og vill fá að borða.“

Aðalsteinn segir hrafnana meðalgæfa og þeir láti alveg vita ef þeir eru ósáttir við mannskapinn. Dýralíf er talsvert í kringum Byko, gæsir, dúfur og allur pakkinn og svo er talsverð veiði við höfnina. Og þá er strollan með stöng á kæjanum.

„Flestir veiða og sleppa. En ekki allir. Við myndum nú ekki borða fisk sem kemur hér upp úr höfninni, þar sem olíubrákin er fyrir ofan og ætið vart kræsilegt. En einhverjir taka fiskinn. Þú mátt enn veiða þér til matar, það er ekki búið að banna það.“

Reykjavík Dýr

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