Skartgripaþjófur sigldi undir fölsku flaggi í íbúðum aldraðra Lovísa Arnardóttir skrifar 22. júní 2026 13:02 Þjófurinnn stal skarti eins íbúa. Myndin er úr safni. Vísir/Getty Sævar Guðmundsson, aðalvarðstjóri á stöð 2, lögreglustöð í Hafnarfirði, segir erfitt og andstyggilegt að brotist hafi verið inn í íbúðir fyrir aldraða og skartgripum stolið. Greint var frá þjófnaðinum í dagbók lögreglunnar í morgun. „Þetta er dálítið skrítið mál. Þetta á sér stað í íbúðum fyrir aldraða,“ segir hann. Þangað hafi komið kona sem þóttist vera frá heimaþjónustu og stal skartgripum af einum íbúa sem tilkynnti það til lögreglu. Sævar segir lögreglu ekki hafa fengið formlegar tilkynningar um fleiri tilvik en konan sem tilkynnti þjófnaðinn hafi greint lögreglu frá því að hún hafi séð sömu konu koma í íbúðirnar í síðustu viku „til að þjónusta annan íbúa“. Sævar segir lögreglu ekki hafa annað í höndunum en það og því sé aðeins þetta eina tilfelli til rannsóknar. Hann segir íbúa á varðbergi og tíminn verði að leiða það í ljós hvort að um fleiri tilvik sé að ræða. „Konan talaði erlent tungumál og við höfum fengið það staðfest hjá heimaþjónustunni sem þjónustar þessar íbúðir að hún var ekki á þeirra vegum,“ segir Sævar. Tók eyrnalokka og armbönd Hann segir lögreglu ekki vita hver konan er og að hún hafi tekið bæði eyrnalokka og armbönd. Hann segir þetta erfitt því í þessum íbúðum sé aldrað fólk sem oft á tíðum áttar sig ekki endilega á aðstæðum. „Þetta er mjög erfitt að eiga við, þarna er fullorðið fólk sem áttar sig ekki á að það geti verið málum blandið. Þetta er ekki auðvelt og auðvitað mjög andstyggilegt,“ segir hann. Hann segir mjög mikilvægt að fólk hugi að því hverjir eru að koma inn til þeirra og hvað þau eru að gera. Það sé því miður oft erfitt þegar fólk áttar sig ekki endilega á aðstæðum vegna veikinda eða aldurs. Lögreglumál Hafnarfjörður Eldri borgarar Hjúkrunarheimili Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Erlent Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Innlent Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás Innlent Fleiri fréttir „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Fyrstu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Sjá meira