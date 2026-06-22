Innlent

Skartgripaþjófur sigldi undir fölsku flaggi í í­búðum aldraðra

Lovísa Arnardóttir skrifar
Þjófurinnn stal skarti eins íbúa. Myndin er úr safni.
Þjófurinnn stal skarti eins íbúa. Myndin er úr safni. Vísir/Getty

Sævar Guðmundsson, aðalvarðstjóri á stöð 2, lögreglustöð í Hafnarfirði, segir erfitt og andstyggilegt að brotist hafi verið inn í íbúðir fyrir aldraða og skartgripum stolið. Greint var frá þjófnaðinum í dagbók lögreglunnar í morgun.

„Þetta er dálítið skrítið mál. Þetta á sér stað í íbúðum fyrir aldraða,“ segir hann.

Þangað hafi komið kona sem þóttist vera frá heimaþjónustu og stal skartgripum af einum íbúa sem tilkynnti það til lögreglu. Sævar segir lögreglu ekki hafa fengið formlegar tilkynningar um fleiri tilvik en konan sem tilkynnti þjófnaðinn hafi greint lögreglu frá því að hún hafi séð sömu konu koma í íbúðirnar í síðustu viku „til að þjónusta annan íbúa“.

Sævar segir lögreglu ekki hafa annað í höndunum en það og því sé aðeins þetta eina tilfelli til rannsóknar. Hann segir íbúa á varðbergi og tíminn verði að leiða það í ljós hvort að um fleiri tilvik sé að ræða.

„Konan talaði erlent tungumál og við höfum fengið það staðfest hjá heimaþjónustunni sem þjónustar þessar íbúðir að hún var ekki á þeirra vegum,“ segir Sævar.

Tók eyrnalokka og armbönd

Hann segir lögreglu ekki vita hver konan er og að hún hafi tekið bæði eyrnalokka og armbönd. Hann segir þetta erfitt því í þessum íbúðum sé aldrað fólk sem oft á tíðum áttar sig ekki endilega á aðstæðum.

„Þetta er mjög erfitt að eiga við, þarna er fullorðið fólk sem áttar sig ekki á að það geti verið málum blandið. Þetta er ekki auðvelt og auðvitað mjög andstyggilegt,“ segir hann.

Hann segir mjög mikilvægt að fólk hugi að því hverjir eru að koma inn til þeirra og hvað þau eru að gera. Það sé því miður oft erfitt þegar fólk áttar sig ekki endilega á aðstæðum vegna veikinda eða aldurs.

Lögreglumál Hafnarfjörður Eldri borgarar Hjúkrunarheimili

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið