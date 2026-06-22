Íslenska sumarið fer vel af stað með blíðviðrisdögum, björtum nóttum og mikið af viðburðum. Stjörnur landsins njóta sín sem aldrei fyrr og voru ófáar þeirra á Bergmáls-tónleikum Kaleo á Þingvöllum á laugardaginn.
Helgin var stútfull af lífi og fjöri og samhliða stórtónleikunum voru fjölmargar útskriftir, sumarteiti og ófá tilefni til að fagna lífinu.
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Meðal gesta á Kaleo tónleikunum var forseti Íslands Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason forsetamaki. Þau stilltu sér upp með Jökli og nýju kærustu hans brasilísku íþróttafréttakonunni og fyrirsætunni Brunu Ludmila.
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Verðbréfamiðlarinn og leikkonan Halla Vilhjálmsdóttir og kærasti hennar, fótboltakappinn Eiður Smári Guðjohnsen, nutu sín vel á tónleikunum og birtu sæta sjálfu á Instagram.
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World-Class stjörnu-systkinin Birgitta Líf og Björn Boði skelltu sér í fjölskyldubústaðinn á Þingvöllum og misstu að sjálfsögðu ekki af tónleikunum.
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Fyrirsætan Helena Hafþórsdóttir O'Connor skemmti sér líka vel á tónleikunum.
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Söngkonan GDRN tróð upp á undan Kaleo og rapparinn Birnir tók lagið með henni.
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Fyrirsætan Helen Óttarsdóttir mætti að sjálfsögðu að styðja sinn mann Rubin Pollock, gítarleikara Kaleo. Parið er einstaklega glæsilegt og birti fallegar myndir á Instagram-hringrás sína.
Bryndís Thelma vörumerkjastjóri Pepsi Max á Íslandi skemmti sér vel og er stolt af strákunum en hún er trúlofuð Davíði Antonssyni Crivello trommara Kaleo.
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Arkítektúrsneminn og New York-búinn Arnfríður Helgadóttir missti ekki af fjörinu og var í kúreka-fíling.
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Og djammdrottningin Gugga í gúmmíbát var að sjálfsögðu á svæðinu en hún heldur uppi vefþáttunum Gugga fer á djammið hér á Vísi.
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Markaðsskvísan og áhrifavaldurinn Camilla Rut er orðinn gusumeistari.
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Leikkonan Þórey Birgisdóttir bíður spennt eftir móðurhlutverkinu og skellti sér á suðrænar slóðir í brúðkaup góðvinkonu hennar Unnar Elísabetar dansara og leikkonu og Þorgils Helgasonar.
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Fyrirsætan Hlín Björnsdóttir hefur setið fyrir og gengið tískupalla fyrir risa á borð við Vivienne Westwood en hún gerði sér lítið fyrir og útskrifaðist með B.Sc. gráðu í líftækni um helgina.
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Fegurðardrottningin Þorbjörg Kristinsdóttir kláraði diplómu í förðun og fékk viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur.
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Tískudrottningin Selma Lind var einstaklega stolt af ástinni sinni Gísla Gíslasyni sem var að útskrifast úr Háskólanum í Reykjavík.
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Stjörnustrákurinn og körfuboltakóngurinn Hilmar Henningsson lauk gráðu frá Háskólanum við Bifröst og var flottur í tauinu eins og alltaf.
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Klíníski sálfræðineminn Telma Fanney er alltaf glæsileg en hugur hennar er á Ibiza-eyjunni enn eftir sögulega skvísuferð hennar og vinkvenna hennar þangað fyrr í júní.
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Birta Abiba vann Ungfrú Ísland árið 2019 og hefur á undanförnum árum verið að gera góða hluti í fyrirsætustörfum í Los Angeles. Hún afhjúpaði glænýja hárgreiðslu, ljósa lokka, á Instagram.
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Áhrifavaldurinn og raunveruleikastjarnan Sunneva Einarsdóttir nýtur sín í Bali í hverjum glæsilega kjólnum á fætur öðrum.
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Unnusti hennar Benedikt Bjarnason er líka í góðum fíling útitekinn á Bali.
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Fótboltadrottningin Glódís Perla Viggósdóttir og athafnamaðurinn Kristófer Eggertsson eru stórglæsileg hjón og greinilega mikið fyrir ævintýrin. Þau eru stödd í þjóðgarðinum Ngorongoro Crater í Tansaníu og virðast njóta sín vel.
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Áslaug Arna skálaði fyrir sumarnótt í Reykjavík og virðist glöð að vera komin heim.
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Leikkonan, söngkonan og hæfileikabomban Elín Sif Hall tók sig vel út sem Fjallkonan í Reykjavík á 17. júní í ár.
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Rapparinn Jóhann Kristófer fór í göngutúr.
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