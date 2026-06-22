Lífið

Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ást­fangin á Þing­völlum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Eiður Smári og Halla Vilhjálmsdóttir voru sæt saman á Þingvöllum um helgina.
Eiður Smári og Halla Vilhjálmsdóttir voru sæt saman á Þingvöllum um helgina. Instagram

Íslenska sumarið fer vel af stað með blíðviðrisdögum, björtum nóttum og mikið af viðburðum. Stjörnur landsins njóta sín sem aldrei fyrr og voru ófáar þeirra á Bergmáls-tónleikum Kaleo á Þingvöllum á laugardaginn. 

Helgin var stútfull af lífi og fjöri og samhliða stórtónleikunum voru fjölmargar útskriftir, sumarteiti og ófá tilefni til að fagna lífinu. 

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Allar stjörnurnar á Kaleo

Meðal gesta á Kaleo tónleikunum var forseti Íslands Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason forsetamaki. Þau stilltu sér upp með Jökli og nýju kærustu hans brasilísku íþróttafréttakonunni og fyrirsætunni Brunu Ludmila.

Verðbréfamiðlarinn og leikkonan Halla Vilhjálmsdóttir og kærasti hennar, fótboltakappinn Eiður Smári Guðjohnsen, nutu sín vel á tónleikunum og birtu sæta sjálfu á Instagram. 

World-Class stjörnu-systkinin Birgitta Líf og Björn Boði skelltu sér í fjölskyldubústaðinn á Þingvöllum og misstu að sjálfsögðu ekki af tónleikunum.

Fyrirsætan Helena Hafþórsdóttir O'Connor skemmti sér líka vel á tónleikunum.

Söngkonan GDRN tróð upp á undan Kaleo og rapparinn Birnir tók lagið með henni. 

Fyrirsætan Helen Óttarsdóttir mætti að sjálfsögðu að styðja sinn mann Rubin Pollock, gítarleikara Kaleo. Parið er einstaklega glæsilegt og birti fallegar myndir á Instagram-hringrás sína.

Helen og Rubin eru glæsilegt par.Instagram

Bryndís Thelma vörumerkjastjóri Pepsi Max á Íslandi skemmti sér vel og er stolt af strákunum en hún er trúlofuð Davíði Antonssyni Crivello trommara Kaleo.

Arkítektúrsneminn og New York-búinn Arnfríður Helgadóttir missti ekki af fjörinu og var í kúreka-fíling.

Og djammdrottningin Gugga í gúmmíbát var að sjálfsögðu á svæðinu en hún heldur uppi vefþáttunum Gugga fer á djammið hér á Vísi.

Gusumeistari

Markaðsskvísan og áhrifavaldurinn Camilla Rut er orðinn gusumeistari.

„Ástarpartý aldarinnar“

Leikkonan Þórey Birgisdóttir bíður spennt eftir móðurhlutverkinu og skellti sér á suðrænar slóðir í brúðkaup góðvinkonu hennar Unnar Elísabetar dansara og leikkonu og Þorgils Helgasonar. 

Útskriftir

Fyrirsætan Hlín Björnsdóttir hefur setið fyrir og gengið tískupalla fyrir risa á borð við Vivienne Westwood en hún gerði sér lítið fyrir og útskrifaðist með B.Sc. gráðu í líftækni um helgina.

Fegurðardrottningin Þorbjörg Kristinsdóttir kláraði diplómu í förðun og fékk viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur.

Tískudrottningin Selma Lind var einstaklega stolt af ástinni sinni Gísla Gíslasyni sem var að útskrifast úr Háskólanum í Reykjavík.

Stjörnustrákurinn og körfuboltakóngurinn Hilmar Henningsson lauk gráðu frá Háskólanum við Bifröst og var flottur í tauinu eins og alltaf.

Ibiza-skvísa

Klíníski sálfræðineminn Telma Fanney er alltaf glæsileg en hugur hennar er á Ibiza-eyjunni enn eftir sögulega skvísuferð hennar og vinkvenna hennar þangað fyrr í júní.

Birta Abiba sýnir nýtt hár

Birta Abiba vann Ungfrú Ísland árið 2019 og hefur á undanförnum árum verið að gera góða hluti í fyrirsætustörfum í Los Angeles. Hún afhjúpaði glænýja hárgreiðslu, ljósa lokka, á Instagram.

Bali bomba

Áhrifavaldurinn og raunveruleikastjarnan Sunneva Einarsdóttir nýtur sín í Bali í hverjum glæsilega kjólnum á fætur öðrum.

Unnusti hennar Benedikt Bjarnason er líka í góðum fíling útitekinn á Bali. 

Ævintýrahjón

Fótboltadrottningin Glódís Perla Viggósdóttir og athafnamaðurinn Kristófer Eggertsson eru stórglæsileg hjón og greinilega mikið fyrir ævintýrin. Þau eru stödd í þjóðgarðinum Ngorongoro Crater í Tansaníu og virðast njóta sín vel.

Áslaug heima

Áslaug Arna skálaði fyrir sumarnótt í Reykjavík og virðist glöð að vera komin heim.

Flott fjallkona

Leikkonan, söngkonan og hæfileikabomban Elín Sif Hall tók sig vel út sem Fjallkonan í Reykjavík á 17. júní í ár.

Úti að labba með bert á milli

Rapparinn Jóhann Kristófer fór í göngutúr.

Stjörnulífið Kaleo Tónlist Ástin og lífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.