Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna

Vel virðist hafa farið á með Jökli Júlíussyni, nýrri kærustu hans og forsetahjónunum, frú Höllu Tómasdóttur og Birni Skúlasyni á Þingvöllum í gær. Mbl greindi frá því á föstudagskvöld að Jökull hefði eignast nýja vinkonu, brasilíska íþróttafréttakonu og fyrirsætu að nafni Bruna Ludmila.
Það getur verið taugatrekkjandi í upphafi nýs sambands að kynna nýjan maka fyrir tilvonandi tengdaforeldrum sínum. Hvort það er meira eða minna taugatrekkjandi að kynna nýja kærustu fyrir forsetahjónunum skal hér ósagt látið.
Sjá má á samfélagsmiðlum Brunu að hún hafði gott aðgengi að sviðinu á tónlistarhátíðinni Bergmáli. Bruna er hvað þekktust fyrir störf sín fyrir sportstöðina Sportitalia en hún er mikil áhugakona bæði um Formúlu 1 og fótbolta. Þá á hún dyggan fylgjendahóp á samfélagsmiðlum og er við að rjúfa hundrað þúsund fylgjenda múrinn á miðlinum Instagram.
Greint var frá því í byrjun apríl að Telma Fanney Magnúsdóttir, sálfræðingur, og Jökull hefðu slitið trúlofun sinni og ákveðið að halda hvort í sína áttina. Þau höfðu þá verið saman í tæpan áratug.
Hljómsveitin Kaleo hefur notið fádæma vinsælda síðustu ár, fengið mikla spilun auk tækifæra til að koma fram út um allan heim. Hljómsveitin hefur selt meira en milljón plötur á heimsvísu en snéri aftur heim til að halda hina fjölsóttu tónlistarhátíð Bergmál á Þingvöllum.