Lífið

Jökull og Telma hvort í sína áttina

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Viktor Freyr/Instagram

Jökull Júlíusson söngvari Kaleo og Telma Fanney Magnúsdóttir sálfræðingur hafa slitið sambandi sínu. Þau byrjuðu saman fyrir tæpum tíu árum og trúlofuðust árið 2022. 

Þetta herma heimildir fréttastofu en Smartland greindi fyrst frá. Frægðarsól Jökuls hefur skinið skært undanfarin ár með hljómsveitinni Kaleo, sem hefur haldið tónleika um heim allan. Hljómsveitin hélt eftirminnilega tónleika í Vaglaskógi í fyrra og mun stíga á svið á Þingvöllum í sumar. 

Telma Fanney er með BA-gráðu í lögfræði og var dúx sálfræðideildar HR í fyrra er hún lauk BA-prófi þaðan en nú stundar hún meistaranám í klínískri sálfræði. Þá er hún löggiltur einkaþjálfari. 

