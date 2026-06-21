Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Agnar Már Másson skrifar 21. júní 2026 13:43 Jökull úr Kaleó færði Höllu forseta ponsjóið að tónleikum loknum. „Ég er búin að sitja og prjóna frá níu á morgnana til tíu á kvöldin í meira en hálfan mánuð,“ segir rithöfundurinn Guðrún Jónína, sem prjónaði flíkina. Vísir/Viktor Freyr Skikkja, eða ponsjó, Jökuls Júlíussonar úr Kaleo vakti sannarlega athygli á tónleikum á Þingvöllum í gær. Konan sem prjónaði skikkjuna segist strax í dag hafa fengið fjölda fyrirspurna vegna hönnunarinnar en hún segist hvorki selja flíkur né uppskriftir. Skikkjan er nú komin í eigu Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Handóðir prjónarar hafa mært skikkjuna í hástert inni á samnefndum Facebook-hóp og var mörgum spurn hver hafi prjónað þetta fallega handverk sem sat á öxlum Jökuls er hann söng og spilaði á sviði Bergmáls á Þingvöllum í gær. „Ég er búin að fá þvílíkar fyrirspurnir. Ég er hvorki að selja uppskriftir eða að prjóna peysur fyrir fólk,“ segir rithöfundurinn Guðrún Jónína Magnúsdóttir sem prjónaði skikkjuna á rokkarann en hún er fjölskylduvinur Jökuls og hefur áður gert peysur á hann. Guðrún sviptir hulunni af hönnuninni í Facebook-færslu sem finna má neðst í fréttinni. Vísir/Viktor Freyr Skikkjan – sem einnig mætti kalla ponsjó eða jafnvel axlaskjól – er að mestu hvít, með bláum og rauðum röndum og ljóst er að hún er stíluð eftir íslenska þjóðfánanum. Krossar prýða svo rauðu randirnar sem á að vera til marks um kristnitökuna en ponsjóið er einnig skreytt atgeirum og öxum til að heiðra landnámsmenn að sögn Guðrúnar. Þá sé áttablaða rós og víxlmynstur í ponsjóinu vegna þess hve oft þau koma við sögu í flíkum Íslendinga gegnum tíðina. Guðrún birti einnig færslu á Facebook, sem finna má neðar í fréttinni, þar sem hún sviptir hulunni af hönnuninni. Guðrún Jónína Magnúsdóttir rithöfundur er snillingurinn á bak við skikkjuna hans Jökuls. Tók sér frí frá skrifum til að prjóna Guðrún segist hafa tekið sér rúmlega hálfs mánaðar frí frá skrifum á fimm bóka ritröð fyrir Storytel til þess að geta sinnt þessu verkefni, sem hafi gengið eins og í sögu. „Ég er búin að sitja og prjóna frá níu á morgnana til tíu á kvöldin í meira en hálfan mánuð,“ segir Guðrún í samtali við Vísi. „Þannig að ef fólki dettur það í hug að ég sé að selja svona ponsjó, þá getur það gleymt því. Það hefur ekkert efni á því að kaupa það,“ bætir hún við og hlær. Kaleo-bræður náðu stórri hópmynd með áhorfendum að loknum tónleikum.Vísir/Viktor Freyr Guðrún segist síðast hafa prjónað peysur á Jökul fyrir þremur árum en að fyrir rúmum hálfum mánuði hafi hún fyrir tilviljun rekist á móður Jökuls í Hertex, þar sem hún hafi komið að máli við hana og sagt henni að Jökull hefði spurst eftir henni um hvort hún gæti prjónað á hann tvær peysur og svo ponsjó. „Hún hafði gleymt að tala við mig en hitti mig svo fyrir tilviljun og spurði hvort ég gæti þetta,“ segir Guðrún sem kveðst þá hafa svarað: „Jájá, við prufum.“ Peysurnar hafi tekið litla stund enda hafi hún áður prjónað á hann slíka flík. Hún segir að Jökull hafi haft ákveðna sýn á það hvernig hann vildi að skikkjan kæmi út, hún hafi til dæmis átt að vera í bláum fánalit. Guðrún fékk frá honum ljósmynd af mexíkósku ullarponsjói til viðmiðunar. Fyrst hafi hún teiknað upp eitt með bláum aðallit og borið það undir Jökul en honum þótt það fullmikið blátt. „Svo við breyttum því og ég kom upp með þessa lausn,“ segir Guðrún. Halla fékk skikkjuna „Síðan vorum við bæði alveg agndofa þegar flíkin var búin því að hún var mikið fallegri en við héldum að hún yrði.“ Svo fór að tónleikahátíðinni lokinni að Jökull lét Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, skikkjuna í té. „Hann var náttúrulega glæsilegur í þessu og tók sig virkilega vel út. Og Halla ekkert síðri, þannig að þetta er bara í virkilega góðum höndum hjá henni.“ Hannyrðir Tíska og hönnun Handverk Þingvellir Tónleikar á Íslandi Mest lesið „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Lífið Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Lífið Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Lífið Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Tíska og hönnun Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Lífið Dóttir Obama í íslenskri hönnun Tíska og hönnun Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Lífið Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tónlist Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Lífið Gull og gimsteinar leynast víða Lífið Fleiri fréttir Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Dóttir Obama í íslenskri hönnun Heitustu tískutrendin í sumar „Það má herma“ Stelpurnar í Kjólum og konfekti spá fyrir um úrslit HM „Ég sef í gallabuxum“ Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni „Mun aldrei geta þakkað henni nógu mikið fyrir“ Buxur með opið klof vöktu athygli Hver prjónuð peysa sendi skýr skilaboð til þolenda ofbeldis „Auðveldara hér að vera bara eins og maður er“ Vill helst brenna myndir frá unglingsárunum Nýjasta sumartrendið í boði Travolta Minnist föður síns með verðmætu verkefni Aðalpæjur landsins komu saman Dreifði ættjarðarástinni til London og Parísar Gellur elska hönnun Tíundi bekkur slys í heild sinni Fimmhundruð manns í örlagaríku teiti Gusugleði í Vesturbæjarlaug Mikil hvatning ef fólk hlær að fötunum Þessi sigruðu Met Gala Met Gala-bölvunin alræmda Hittu sjálfan Jacquemus í New York Gjörningar og gleði á HönnunarMars Sjá meira