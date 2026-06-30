Ókunnug mamma ekki sátt með kaupin Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 30. júní 2026 11:31 Elísabet Krista ræddi við blaðamann um tískuna. Aðsend „Mamma stelpunnar tók á móti mér, hringdi í dóttur sína og var ekkert rosalega ánægð,“ segir hin 23 ára gamla Elísabet Krista um ógleymanleg kaup á uppáhalds flíkinni sinni. Krista, eins og hún er oftast kölluð, er nýútskrifuð úr viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, starfar sem flugfreyja og er mikil tískuáhugakona en hún ræddi við blaðamann um tískuna, fataskápinn og fleira. Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna? Það sem mér finnst skemmtilegast við tískuna er hvað hún er alls konar. Ég elska líka hvað það er auðvelt að vera í afslöppuðum klæðaburði en gera hann skemmtilegan með mikið af skarti. Krista er mikil tískuáhugakona.Aðsend Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju? Uppáhalds flíkin mín er hreindýrapelsinn minn sem ég keypti af einhverri stelpu á Facebook. Ég fæ eiginlega alltaf hrós fyrir hann. Það er líka fyndin saga, mamma stelpunnar tók á móti mér, hringdi í dóttur sína og skyldi ekkert afhverju hún ætlaði að selja þennan pels. Hún var ekkert rosalega ánægð með það. Pelsinn sem varð næstum því ekki hennar.Aðsend Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni? Já og nei, það fer rosalega mikið eftir tilefnum. Ég á það alveg til að hendast bara í kósýgallann og halda áfram með daginn minn, en stundum get ég verið mjög lengi að ákveða mig. Krista á það til að henda sér í kósígallann en elskar líka að klæða sig upp.Aðsend Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum? Ég er mikið í svörtum eða einföldum litum en mér finnst gaman að vera með eitthvað sem poppar upp á lúkkið, eins og flotta tösku eða mikið skart. Ég reyni að versla af nytjamörkuðum eins mikið og ég get. Ég myndi segja að stíllinn minn væri í grunninn mínimalískur en með karakter. Krista elskar skart.Aðsend Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá? Já mjög mikið og er ennþá að þróast og breytast. Ég myndi segja að það sem hafi breyst mest sé það að ég er farin að vera mjög dugleg að kaupa notaðar flíkur. Krista sækir í auknum mæli í nytjamarkaði til að kaupa föt.Aðsend Nýturðu þess að klæða þig upp? Já ég elska það. Ég myndi segja að það væri mitt helsta áhugamál. Það er helsta áhugamál Kristu að klæða sig upp.Aðsend Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði? Það sem skiptir mig mestu máli er að líða vel í eigin fötum og vera sjálfsörugg. Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni? Ég myndi segja að ég sæki innblástur út um allt, bæði á samfélagsmiðlunum Pinterest og Instagram en líka á röltinu og fleira í þeim dúr. Ég fylgist líka mikið með fyrirsætunni Elisu (@elisasgn) á Instagram. View this post on Instagram A post shared by Krista (@elisabetkristaa) Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði? Mér finnst algjört möst að vera með skart. Það getur gert einfaldan klæðaburð svo skemmtilegan og lífgað upp á hann. Mér finnst ég ekki vera nein bönn, ef maður sér fyrir sér hvað maður vill og fílar þá held ég að það sé hægt að gera allt flott. Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys? Það er erfitt að pikka út eitthvað eitt ákveðið en alveg pottþétt eitthvað þegar ég var yngri, þó ég hafi haldið að það væri ekki tískuslys þá. Síðan er ég alveg örugglega að gera eitthvað tískuslys núna sem ég mun kannski sjá í nýju ljósi eftir nokkur ár. View this post on Instagram A post shared by Krista (@elisabetkristaa) Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali? Já og nei. Það hefur auðvitað alltaf smá áhrif en ég reyni að láta það ekki gera það. Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju? Ég myndi hundrað prósent segja útskriftarkjóllinn minn en hann er prjónaður af stelpu frá Ítalíu og er ein fallegasta flík sem ég hef átt. Þetta er flík sem ég mun eiga að eilífu. Útskriftarkjóll Kristu er einstaklega glæsilegur.Aðsend Hvað finnst þér heitast fyrir sumarið? Heitasta fyrir sumarið finnst mér vera mesh efni, pastel litir, flip flop sandalar og alls konar skart. Mesh efni og pastel-litir eru trend sem Krista segir heit í sumar.Aðsend Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku? Bara ekki vera hræddur að klæða þig upp í það sem þér líður best í og það sem þér finnst vera flott. 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