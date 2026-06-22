Hannaði frægasta brúðarkjól ársins Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 22. júní 2026 10:31 Dua Lipa valdi tískuhúsið Chanel til að hanna brúðarkjól sinn. Instagram @dualipa Stórstjarnan og popp-prinsessan Dua Lipa giftist leikaranum Callum Turner á Sikiley 6. júní og var um að ræða stærsta stjörnubrúðkaup ársins. Mikil leynd hefur ríkt yfir öllu sem átti sér stað í brúðkaupinu og þá hafa tískuunnendur verið sérstaklega forvitnir að vita hverju Dua Lipa kaus að klæðast. Nú hefur það verið afhjúpað. Dua Lipa er mikil tískudrottning og öll heitustu tískuhús heimsins hafa undanfarin ár keppst við að fá að klæða hana. Því var einstaklega eftirsóknarvert að fá að hanna brúðarkjólinn hennar og varla hægt að biðja um betri auglýsingu þar sem allir miðlar heimsins fjalla um þetta brúðkaup. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) Franska tískuhúsið Chanel varð fyrir valinu en það er þekkt fyrir bæði tímaleysi og elegans. Kjólinn er einstaklega glæsilegur með hvítum fjöðrum og ísaumuðum kristöllum, með bert bak. Dua Lipa paraði kjólinn við sex metra bróderað slör og fjaðrir í hárinu. Matthieu Blazy listrænn stjórnandi Chanel hannaði kjólinn og er þetta fyrsti brúðarkjóll sem hann hannar eftir að hann tók við hjá tískuhúsinu. Kjóllinn var handgerður í París með hjálp ýmissa listamanna og tók sinn tíma, öllu heldur 1155 klukkutíma af vinnu með 480 þúsund litlum perlum og 25 þúsund fjöðrum. Til að fullkomna klæðaburðinn klæddist Dua Lipa svo sérsníðnum hvítum satín hælum frá Massaro en eiginmaðurinn valdi jakkaföt frá tískuhúsinu Louis Vuitton. Tíska og hönnun Brúðkaup Hollywood Mest lesið Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Lífið Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Lífið „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Lífið Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Tíska og hönnun Hannaði frægasta brúðarkjól ársins Tíska og hönnun Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum Lífið Útskiptin miklu og svikula elítan Lífið Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Lífið Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker Lífið „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Lífið Fleiri fréttir Hannaði frægasta brúðarkjól ársins Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Dóttir Obama í íslenskri hönnun Heitustu tískutrendin í sumar „Það má herma“ Stelpurnar í Kjólum og konfekti spá fyrir um úrslit HM „Ég sef í gallabuxum“ Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni „Mun aldrei geta þakkað henni nógu mikið fyrir“ Buxur með opið klof vöktu athygli Hver prjónuð peysa sendi skýr skilaboð til þolenda ofbeldis „Auðveldara hér að vera bara eins og maður er“ Vill helst brenna myndir frá unglingsárunum Nýjasta sumartrendið í boði Travolta Minnist föður síns með verðmætu verkefni Aðalpæjur landsins komu saman Dreifði ættjarðarástinni til London og Parísar Gellur elska hönnun Tíundi bekkur slys í heild sinni Fimmhundruð manns í örlagaríku teiti Gusugleði í Vesturbæjarlaug Mikil hvatning ef fólk hlær að fötunum Þessi sigruðu Met Gala Met Gala-bölvunin alræmda Hittu sjálfan Jacquemus í New York Gjörningar og gleði á HönnunarMars Sjá meira