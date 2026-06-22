Tíska og hönnun

Hannaði frægasta brúðar­kjól ársins

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Dua Lipa valdi tískuhúsið Chanel til að hanna brúðarkjól sinn.
Dua Lipa valdi tískuhúsið Chanel til að hanna brúðarkjól sinn. Instagram @dualipa

Stórstjarnan og popp-prinsessan Dua Lipa giftist leikaranum Callum Turner á Sikiley 6. júní og var um að ræða stærsta stjörnubrúðkaup ársins. Mikil leynd hefur ríkt yfir öllu sem átti sér stað í brúðkaupinu og þá hafa tískuunnendur verið sérstaklega forvitnir að vita hverju Dua Lipa kaus að klæðast. Nú hefur það verið afhjúpað.

Dua Lipa er mikil tískudrottning og öll heitustu tískuhús heimsins hafa undanfarin ár keppst við að fá að klæða hana. Því var einstaklega eftirsóknarvert að fá að hanna brúðarkjólinn hennar og varla hægt að biðja um betri auglýsingu þar sem allir miðlar heimsins fjalla um þetta brúðkaup. 

Franska tískuhúsið Chanel varð fyrir valinu en það er þekkt fyrir bæði tímaleysi og elegans. Kjólinn er einstaklega glæsilegur með hvítum fjöðrum og ísaumuðum kristöllum, með bert bak. Dua Lipa paraði kjólinn við sex metra bróderað slör og fjaðrir í hárinu. 

Matthieu Blazy listrænn stjórnandi Chanel hannaði kjólinn og er þetta fyrsti brúðarkjóll sem hann hannar eftir að hann tók við hjá tískuhúsinu. Kjóllinn var handgerður í París með hjálp ýmissa listamanna og tók sinn tíma, öllu heldur 1155 klukkutíma af vinnu með 480 þúsund litlum perlum og 25 þúsund fjöðrum.

Til að fullkomna klæðaburðinn klæddist Dua Lipa svo sérsníðnum hvítum satín hælum frá Massaro en eiginmaðurinn valdi jakkaföt frá tískuhúsinu Louis Vuitton. 

Tíska og hönnun Brúðkaup Hollywood


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