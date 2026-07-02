Osaka best klædd á Wimbledon

Tennisdrottningin Naomi Osaka fer alltaf eigin leiðir í tískunni og ber af hvert sem hún fer, þá sérstaklega þegar hún hitar upp fyrir tennisleiki. Þessi tískubrautryðjandi er þekkt fyrir tískuáhættu og klæðin hennar segja alltaf skemmtilega sögu.
Naomi Osaka er fædd árið 1997 og kemur frá Japan. Hún var valinn besta tenniskona í heimi sem keppir á einstaklingsmóti í 25 vikur árið 2019 og hefur meðal annars unnið gullið tvisvar á risamótinu Australia Open og tvisvar á US Open. Hún á eina dóttur sem hún eignaðist sumarið 2023 með rapparanum Cordae. Osaka og Cordae voru par í sex ár en fóru í sundur í fyrra.
Tennis-aðdáendur bíða oftar en ekki spenntir eftir því að sjá hverju Osaka klæðist á hverjum leik en þessi margverðlaunaði tennisleikari vinnur gjarnan með þaulreyndum hönnuðum að hverjum klæðaburði.
View this post on Instagram A post shared by 大坂なおみ🇭🇹🇯🇵 (@naomiosaka)
A post shared by 大坂なおみ🇭🇹🇯🇵 (@naomiosaka)
Wimbledon-tennismótið er þekkt fyrir strangar reglur þar sem allir þurfa að klæðast hvítu og því oft einsleitt að sjá klæðaburð keppenda og gesta. Osaka fór frumlega og flotta leið eins og henni einni er lagið og klæddist hvítum kjól sem var ástarbréf til japanskrar menningu.
Hún vann með Tokyo-hönnuðinum Hana Yaki að kjólnum sem skartaði bróderuðum borðum, íburðarmiklum slaufum, blúndum og einstöku handverki í alla staði. Hún fullkomnaði lúkkið svo með hefðbundnu japönsku hárskrauti sem kallast kanzashi.
„Mér finnst gaman að nýta tískuna sem vettvang til að segja sögur,“ segir Osaka í viðtali við Vogue og bætir við: „Ég nýti hvert tækifæri til að færa fólk inn í minn skapandi heim og það er frekar nett að fólki sé umhugað um þetta og það sé spennt að sjá hverju ég klæðist næst.“
Hún segir að það hafi komið sér á óvart hve frelsandi það var að velja klæðnað fyrir strangar reglur Wimbledon-mótsins.
„Mér fannst þetta ekkert takmarkandi. Auðvitað þarf klæðaburðurinn að vera hvítur en fyrir utan það getur maður leikið sér mikið með ólíka hönnun. Að einhverju leyti nær maður að einbeita sér betur að efni, áferð, mynstrum og öðru þegar maður þarf ekki að ákveða litinn.“