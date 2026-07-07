Stórbrotinn stíll Zendayu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 7. júlí 2026 14:00 Zendaya ber af í klæðaburði. Getty Það er of vægt til orða tekið að segja að leikkonan Zendaya beri af í klæðaburði. Engin önnur stjarna kemst með tærnar þar sem hún hefur hælana og undanfarið hefur henni tekist að toppa sjálfa sig algjörlega. Zendaya er fædd árið 1996 og á að baki sér glæsilegan feril sem hófst snemma hjá Disney. Hún fór með aðalhlutverkið í vinsælu þáttunum Euphoria og hefur leikið í stórmyndum á borð við Dune, The Challengers og Spider Man seríunni þar sem hún leikur á móti eiginmanni sínum Tom Holland. View this post on Instagram A post shared by Zendaya (@zendaya) Zendaya hefur alltaf vakið athygli þegar hún er á kynningarferðalagi fyrir kvikmyndir sínar og tekur þema hverrar myndar alvarlega. Hún hefur unnið náið með stjörnustílistanum Law Roach nánast frá upphafi ferils síns og tvíeykið galdrar fram hverja listrænu snilldina á fætur annarri. View this post on Instagram A post shared by Law Roach (@luxurylaw) Zendaya er nú á ferðalagi að kynna stórmyndina Odyssey þar hún fer með stórt hlutverk ásamt leikurunum Elliot Page, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway og fleiri góðum. Kvikmyndin sækir í grísku söguna um Ódysseif og því ekki að undra að Zendaya sé undir grískum innblæstri í klæðaburðinum. View this post on Instagram A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli) Í gær gerði hún sér lítið fyrir og rokkaði stórglæsilegan skúlptúr-kjól frá franska tískuhúsinu Schiaparelli. Ekki nóg með það þá voru einungis örfáar klukkustundir liðnar frá því að kjóllinn var í fyrsta skipti sýndur á tískuvikunni í París. Kjóllinn var sendur í snatri beint af tískupallinum til London með einkaþotu. Schiaparelli hefur fest sig í sessi sem eitthvað frumlegasta tískuhús sögunnar og sýningin vakti mikla athygli. Til að toppa þetta bætti Zendaya demantshálsmeni við og flétturnar í hári hennar minntu á kórónu. Zendaya í stórglæsilegum Schiaparelli kjól sem var sendur til hennar með einkaþotu. Ian West/PA Images via Getty Images Kjóllinn var hinn glæsilegasti á stjörnunni við kvikmyndahúsið á Leicester torginu í London og gengur sömuleiðis á batteríi þar sem pilsið lýsist upp. Það var þó ekki nóg að klæðast einungis einu fitti. Áður en myndin var sýnd skipti Zendaya nefnilega í líklega aðeins þægilegri bíókjól, sem er sömuleiðis splunkunýr af tískupallinum frá elegant tískuhúsinu Valentino. Kjóllinn sækir greinilega innblástur í gríska arfleifð, sannkallaður gyðjukjóll með grænum laufum yfir brjóstin og flæðandi ljósgráu pilsi. Við þetta skartaði hún svo 27 karata demöntum sem héngu úr eyrum hennar. Zendaya hér í grískum gyðjukjól frá franska tískuhúsinu Valentino. Ian West/PA Images via Getty Images Á sunnudaginn mætti hún á blaðamannafund í sérsaumuðum hvítum gyðjukjól frá töffara-hátískumerkinu Jacquemus. Hún paraði hvítt lítið höfuðfat við kjólinn og risa gyllta eyrnalokka. Óaðfinnanleg að vanda. Zendaya í Jacquemus. Shane Anthony Sinclair/Getty Images Tíska og hönnun Hollywood Bíó og sjónvarp Bretland Mest lesið Megas er látinn Lífið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Lífið Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Lífið Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Tónlist Harry Styles setti heimsmet Lífið Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Tónlist Stórbrotinn stíll Zendayu Tíska og hönnun Það allra besta að gráta í gufu Lífið Fleiri fréttir Stórbrotinn stíll Zendayu Geirvörtur og latex vekja athygli í París Osaka best klædd á Wimbledon Krýndur tískukóngur fótboltans Ókunnug mamma ekki sátt með kaupin Synir Britney gengu tískupallinn í París „Kjóllinn markaði nýtt upphaf í mínu lífi“ „Hér er ég tólf árum seinna, enn að hugsa um þetta“ Hannaði frægasta brúðarkjól ársins Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Dóttir Obama í íslenskri hönnun Heitustu tískutrendin í sumar „Það má herma“ Stelpurnar í Kjólum og konfekti spá fyrir um úrslit HM „Ég sef í gallabuxum“ Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni „Mun aldrei geta þakkað henni nógu mikið fyrir“ Sjá meira