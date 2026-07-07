Tíska og hönnun

Stór­brotinn stíll Zendayu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Zendaya ber af í klæðaburði.
Zendaya ber af í klæðaburði. Getty

Það er of vægt til orða tekið að segja að leikkonan Zendaya beri af í klæðaburði. Engin önnur stjarna kemst með tærnar þar sem hún hefur hælana og undanfarið hefur henni tekist að toppa sjálfa sig algjörlega.

Zendaya er fædd árið 1996 og á að baki sér glæsilegan feril sem hófst snemma hjá Disney. Hún fór með aðalhlutverkið í vinsælu þáttunum Euphoria og hefur leikið í stórmyndum á borð við Dune, The Challengers og Spider Man seríunni þar sem hún leikur á móti eiginmanni sínum Tom Holland. 

Zendaya hefur alltaf vakið athygli þegar hún er á kynningarferðalagi fyrir kvikmyndir sínar og tekur þema hverrar myndar alvarlega. Hún hefur unnið náið með stjörnustílistanum Law Roach nánast frá upphafi ferils síns og tvíeykið galdrar fram hverja listrænu snilldina á fætur annarri. 

Zendaya er nú á ferðalagi að kynna stórmyndina Odyssey þar hún fer með stórt hlutverk ásamt leikurunum Elliot Page, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway og fleiri góðum. Kvikmyndin sækir í grísku söguna um Ódysseif og því ekki að undra að Zendaya sé undir grískum innblæstri í klæðaburðinum. 

Í gær gerði hún sér lítið fyrir og rokkaði stórglæsilegan skúlptúr-kjól frá franska tískuhúsinu Schiaparelli. Ekki nóg með það þá voru einungis örfáar klukkustundir liðnar frá því að kjóllinn var í fyrsta skipti sýndur á tískuvikunni í París. Kjóllinn var sendur í snatri beint af tískupallinum til London með einkaþotu. 

Schiaparelli hefur fest sig í sessi sem eitthvað frumlegasta tískuhús sögunnar og sýningin vakti mikla athygli. 

Til að toppa þetta bætti Zendaya demantshálsmeni við og flétturnar í hári hennar minntu á kórónu. 

Zendaya í stórglæsilegum Schiaparelli kjól sem var sendur til hennar með einkaþotu. Ian West/PA Images via Getty Images

Kjóllinn var hinn glæsilegasti á stjörnunni við kvikmyndahúsið á Leicester torginu í London og gengur sömuleiðis á batteríi þar sem pilsið lýsist upp. Það var þó ekki nóg að klæðast einungis einu fitti. 

Áður en myndin var sýnd skipti Zendaya nefnilega í líklega aðeins þægilegri bíókjól, sem er sömuleiðis splunkunýr af tískupallinum frá elegant tískuhúsinu Valentino. Kjóllinn sækir greinilega innblástur í gríska arfleifð, sannkallaður gyðjukjóll með grænum laufum yfir brjóstin og flæðandi ljósgráu pilsi. Við þetta skartaði hún svo 27 karata demöntum sem héngu úr eyrum hennar. 

Zendaya hér í grískum gyðjukjól frá franska tískuhúsinu Valentino. Ian West/PA Images via Getty Images

Á sunnudaginn mætti hún á blaðamannafund í sérsaumuðum hvítum gyðjukjól frá töffara-hátískumerkinu Jacquemus. Hún paraði hvítt lítið höfuðfat við kjólinn og risa gyllta eyrnalokka. Óaðfinnanleg að vanda. 

Zendaya í Jacquemus. Shane Anthony Sinclair/Getty Images
Tíska og hönnun Hollywood Bíó og sjónvarp Bretland


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