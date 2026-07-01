Norska fótboltastjarnan Erling Haaland hefur spilað sig inn í hjörtu margra fótboltaunnenda og eru fáir leikmenn sem hafa vakið jafn mikla athygli á HM í ár, sérstaklega ef marka má samfélagsmiðilinn TikTok. Hann er ekki bara stjarna í fótboltanum því hann virðist vera einn sá vinsælasti hjá tískuheiminum líka.
Tískurisar á borð við Vogue hafa fjallað ítarlega um persónulegan stíl Haalands og tímaritið Russh krýnir hann best klædda fótboltamanninn. Utan vallar hefur hann unnið með hátískuhúsum á borð við Dolce & Gabbana, Chanel og Louis Vuitton og er tíður gestur á tískuviðburðum.
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Þó er það líklega töskusafnið hans sem hefur vakið mesta athygli en hann á veglegt safn af hinum mjög svo eftirsóttu Birkin töskum frá goðsagnakennda franska tískuhúsinu Hermès. Töskurnar eru skírðar eftir ensk-frönsku leik-og tónlistarkonunni Jane Birkin en hún lést árið 2023.
Þær kosta allt frá tveimur milljónum að rúmlega hundrað milljónum og þurfa flestir að hanga lengi á biðlista til að fá tækifæri til að festa kaup á henni.
Birkin töskur Haalands eru metnar á yfir 317 þúsund dollara eða rúmlega fjörutíu milljónir íslenskra króna. Þar af er taskan Caban Togo Multipockets HAC Birkin 50 sem kemur í mjög takmörkuðu upplagi og var slík taska meðal annars á uppboði hjá Southeby's sem byrjaði í rúmum sex milljónum íslenkra króna. Sömuleiðis blá Birkin taska með fjalla-landslagi sem er einstaklega viðeigandi fyrir Norðmanninn.
Þá vekur ferðatösku-safnið hans sömuleiðis lukku á veraldrarvefnum en hann á slíkar frá Chanel, Louis Vuitton, auðvitað Hermès og fleiri rándýrum tískuhúsum og bætast þar þónokkrar milljónir við virði töskusafnsins.
Klæðaburður hans er einkar glæsilegur og stálu hann og kærasta hans Isabel Haugseng Johansen senunni á tískusýningu Dolce & Gabbana í Róm í fyrra, bæði klædd í silfur-grátt.
Hann rokkaði ljósblá jakkaföt við hvíta sandala frá Dolce & Gabbana á sýningu þeirra í Pugliu 2023 og virðist sömuleiðis mjög hrifinn af gallaefni frá toppi til táar, dýramynstrum og líflegum flíkum. Erling Haaland er óhræddur við að taka áhættu, bæði innan og utan vallar.