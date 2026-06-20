Malia Obama skartaði hælaskóm frá íslenska skómerkinu Kalda í vikunni er hún sótti opnunarhátíð safns sem tileinkað er forsetatíð föður hennar, Baracks Obama fyrrverandi Bandaríkjaforseta.
Um er að ræða gráteinótta hælaskó er nefnast „DAIA / Grey suit“ en samkvæmt vef íslenska tískuhússins kosta skórnir 44 þúsund kónur.
Mikill stjörnufans var á opnunarhátíð safns tileinkað forsetatíð Baracks Obama í Chicago á fimmtudag.
Allir núlifandi fyrrverandi forsetar Bandaríkjanna sóttu viðburðinn og stjörnur á borð við Christinu Aguilera, Stevie Wonder, John Legend og Jennifer Hudson komu fram.
Michelle og Barrack Obama eiga saman tvær dætur, hina 27 ára Maliu og hina 25 ára Söshu.
Katrín Alda Rafnsdóttir er stofnandi skómerkisins Kalda en það hefur verið í mikilli útrás undanfarinn áratug.