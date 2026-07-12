„Ég trúi ekki á tískubönn. Þú getur púllað nánast hvað sem er ef þú berð það með sjálfstrausti,“ segir 23 ára gamli fatahönnuðurinn Stella Michiko. Stella lýsir sér sem eilífum safnara og starfar sömuleiðis hjá tískuversluninni Aftur sem hún elskar. Hún útskrifaðist úr fatahönnun frá LHÍ í vor og tískan er órjúfanlegur hluti af hennar tilveru.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Það sem mér finnst skemmtilegast við tískuna er að hún er eins og tungumál. Hún er leið til að tjá sig án orða, einungis með orku og er sífellt á hreyfingu, mótast af fólki, menningu og tíðarandanum.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Ann Demeulemeester boxer boots sem mig dreymdi mjög um lengi og eru bókstaflega ég ef ég væri skór. Svo er það líka ljósgráa kasmír peysan mín frá Aftur.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Já og nei, það fer eftir deginum. Oftast byrja ég á að velja í hvaða skóm ég ætla að vera og leyfi restinni af fittinu að þróast út frá því.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Stíllinn minn er frekar jarðtengdur, hrár og tímalaus. Mér finnst mest heillandi þegar fatnaður hefur ákveðna dulúð og karakter sem skapa ákveðna tilfinningu. Fataskápurinn einkennist af þremur litatónum sem eru hvítur, grár og mosagrænn.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já, klárlega. Ég hef prófað mig áfram í margar áttir í gegnum árin, en með tímanum hefur stíllinn minn orðið mun skýrari og í dag hefur hann mjög sterkt DNA. Um leið og það myndaðist þá varð ég mun sjálfsöruggari í mér og klæðaburðinum mínum.
Flestar flíkurnar í fataskápnum mínum harmonisera mjög vel saman sem gerir hverja flík tímalausa.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já, fyrir mér er þetta bara önnur leið til að tjá sköpunargleðina. Ég lít á það sem tækifæri til að þróa áfram hugmyndirnar mínar og það sem veitir mér innblástur.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Klæðaburðurinn minn þarf að vera í samræmi við mig. Ég hugsa um föt sem framlengingu á persónuleikanum og mér finnst mikilvægt að þau endurspegli bæði orkuna og fagurfræðina mína.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Ég sæki innblástur alls staðar að, allt frá kvikmyndum, bókum, fólkið í kringum mig yfir í gamlar paparazzi-myndir af goðsögnum eins og Chloë Sevigny.
Eru fötin sem þú hannar lík þínum eigin stíl?
Já ég myndi segja það, DNA-ið er frekar sterkt að það finnst alltaf einhver dropi af mínum stíl í því sem ég hanna.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Ég trúi ekki á tískubönn. Þú getur púllað nánast hvað sem er ef þú berð það með sjálfstrausti.
Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali?
Alls ekki.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Örugglega hælarnir mínir frá Acne Studios. Ég var búin að vera með mynd af þeim í símanum mínum í rúm tvö ár og hafði aldrei séð þá til sölu. Svo gekk ég óvart inn í pop-up verslun í París þar sem stílistar voru að selja úr eigin fataskápum og þar voru þeir ónotaðir í minni stærð.
Hvað finnst þér heitast fyrir sumarið?
After swim fits eða föt eftir sund og að vera aðeins of fínn alltaf.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Leyfðu forvitninni að ráða ferðinni. Það tekur tíma að finna sinn stíl og hann verður yfirleitt áhugaverðari þegar maður hættir að elta strauma og byrjar að klæða sig fyrir sjálfan sig. Skoðaðu vintage, prófaðu nýjar samsetningar og gefðu þér tíma til að finna hvað höfðar raunverulega til þín.
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A post shared by Fatahönnun LHÍ (@iua_fashion_design)