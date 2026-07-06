Tíska og hönnun

Geir­vörtur og latex vekja at­hygli í París

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Tískusýning Schiaparelli í París í morgun vakti athygli að vanda.
Tískusýning Schiaparelli í París í morgun vakti athygli að vanda. Schiaparelli

Tískuhúsið Schiaparelli er eitt það heitasta í dag og vekur alltaf hvað mesta athygli á tískuvikum víða um heim. Daniel Roseberry er listrænn stjórnandi merkisins og einkennist hönnun hans af gríðarlegri sköpunargleði og frumlegheitum sem hafa aldrei sést fyrr.

Ný haustlína Schiaparelli var afhjúpuð á hátískuvikunni í París í morgun við góðar undirtektir. Þar mátti sjá skúlptúraða kjóla í ýmsum litum, mótuð brjóst og geirvörtur yfir, glansandi latex-sett með mörgum örmum og axlapúða svo eitthvað sé nefnt. 

Ofurfyrirsætan Karlie Kloss var meðal þeirra sem gekk tískupallinn fyrir Schiaparelli en hún var meðal gesta í stjörnubrúðkaupi Taylor Swift og Travis Kelce í New York um helgina. Hún virtist ekkert þreytt eftir veisluhöldin og rokkaði stórbrotinn ljósbláan kjól með geirvörtum og gegnsæju bláu bróderuðu og steinuðu blómapilsi. 

Gestalistinn á tískusýninguna var auðvitað stjörnum prýddur. Púertó-ríski tónlistarmaðurinn Bad Bunny sat á fremsta bekk klæddur ljósgulum jakkafötum frá Schiaparelli. 

Bad Bunny glæsilegur í Schiaparelli. Marc Piasecki/WireImage

Þar voru sömuleiðis leikarinn Emma Corin klætt í fjaðrajakka með klær yfir brjóstin, stílistinn Law Roach í stílhreinum brúnum frakka og tískuhönnuðurinn Vera Wang með íburðarmikið skart algjörlega í anda Schiaparelli. 

Emma Corin rokkaði einstakan jakka. Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images
Tíska og hönnun Frakkland


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