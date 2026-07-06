Tískuhúsið Schiaparelli er eitt það heitasta í dag og vekur alltaf hvað mesta athygli á tískuvikum víða um heim. Daniel Roseberry er listrænn stjórnandi merkisins og einkennist hönnun hans af gríðarlegri sköpunargleði og frumlegheitum sem hafa aldrei sést fyrr.
Ný haustlína Schiaparelli var afhjúpuð á hátískuvikunni í París í morgun við góðar undirtektir. Þar mátti sjá skúlptúraða kjóla í ýmsum litum, mótuð brjóst og geirvörtur yfir, glansandi latex-sett með mörgum örmum og axlapúða svo eitthvað sé nefnt.
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Ofurfyrirsætan Karlie Kloss var meðal þeirra sem gekk tískupallinn fyrir Schiaparelli en hún var meðal gesta í stjörnubrúðkaupi Taylor Swift og Travis Kelce í New York um helgina. Hún virtist ekkert þreytt eftir veisluhöldin og rokkaði stórbrotinn ljósbláan kjól með geirvörtum og gegnsæju bláu bróderuðu og steinuðu blómapilsi.
Gestalistinn á tískusýninguna var auðvitað stjörnum prýddur. Púertó-ríski tónlistarmaðurinn Bad Bunny sat á fremsta bekk klæddur ljósgulum jakkafötum frá Schiaparelli.
Þar voru sömuleiðis leikarinn Emma Corin klætt í fjaðrajakka með klær yfir brjóstin, stílistinn Law Roach í stílhreinum brúnum frakka og tískuhönnuðurinn Vera Wang með íburðarmikið skart algjörlega í anda Schiaparelli.
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