„Lífið er alltof stutt til að klæða sig ekki upp,“ segir hin 33 ára fjölhæfa tískudrottning Telma Fanney. Telma er meistaranemi í klínískri sálfræði við Háskólann í Reykjavík og samhliða náminu starfar hún sem hóptímaþjálfari í World Class og stuðningsráðgjafi á íbúðarkjarna. Hún er sömuleiðis mikill tískuunnandi og óhrædd við að skína skært.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Hvað það er rými fyrir öll til að finna sig og sinn stíl og fara ólíkar leiðir. Ég elska að sjá einstaklinga tjá sig í gegnum tískuna, það veitir mér mikinn innblástur og er eitthvað sem ég dáist að. Ég er sjálf í ferli að vera duglegri að gera það og fara aðeins út fyrir kassann.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Mér dettur strax tvær flíkur í hug og það er annars vegar kjóllinn sem ég hélt upp á þrítugsafmælið mitt í og hins vegar kjóllinn sem ég var í þegar ég útskrifaðist úr sálfræðinni.
Ástæðurnar eru einfaldar: þeir eru báðir bleikir (auðvitað), ég eyddi löngum tíma í að velja þá og ég man bara hvað mér leið ótrúlega vel þegar að ég klæddist þeim.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Það er mjög misjafnt og fer algjörlega eftir tilefninu. Dagsdaglega finnurðu mig gjarnan í múnderingu eins og beinum íþróttabuxum og svörtum langermabol sem fer ekki mikill tími í að velja en ég á það svo til að ofhugsa við fínni tilefni og eyða meiri tíma í valið.
Ég viðurkenni að ég mætti vera mun duglegri að ákveða föt fyrirfram því oft á tíðum endar allur fataskápurinn á rúminu og fram fara tískusýningar fyrir fjölskyldu og vini (ímyndið ykkur hér atriðið úr Grinch).
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Ég myndi lýsa stílnum mínum sem kvenlegum, klassískum, fáguðum/einföldum, jafnvel smá „sporty“, með glamúr og glimmeri við sérstök tilefni. Ég elska aðsniðin föt, klassískar „basic“ flíkur í hlutlausum tónum, en við sérstök tilefni dýrka ég líka glamúr, pallíettur, glimmer, liti og að vera „extra“.
Ég er líka með smá blæti fyrir samstæðum settum („co-ord set“), finnst það eitthvað svo skemmtilegt og oft hægt að poppa það upp og blanda með öðrum flíkum líka.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já, margt hefur breyst hjá mér í takt við breytta tíð og tíma en eitt hefur þó alltaf haldist og það er að ég elska kvenleg og aðsniðin föt. Ég á mjög sterkar minningar frá því í æsku að ég átti mjög erfitt með að föt „pokuðust“ á mér eða voru of víð.
Ætli það stafi ekki af því að ég er ekki há í loftinu og hef alla tíð verið fremur fíngerð og finnst ég oft „týnast“ í of víðum fötum. En viti menn, öllu er þó hægt að venjast og nú spóka ég mig oft um í víðum gallabuxum en finnst þá nauðsynlegt að vera í einhverju aðsniðnu að ofan.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já ég elska að klæða mig upp og vera „extra“ og mér finnst það sérstaklega gaman við tilefni þar sem ég sé skýrt fyrir mér í hverju ég vil vera og hef tækifæri og tíma til að láta þá sýn verða að veruleika.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Að klæðast því sem manni líður vel í, því ég held að maður geti í raun rokkað hvaða flík sem er svo lengi sem manni sjálfum líður vel í henni.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Ég fæ oft innblástur af Instagram, TikTok og Pinterest en líka bara frá vinkonum mínum og fólki sem ég mæti á förnum vegi. Mér finnst sérstaklega gaman að fylgjast með fólki í stórborgum og sjá hvernig fólk fer ólíkar leiðir í klæðaburði.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Nei ég held nú ekki, er ekki bara allt í boði?
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Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys?
Guð svo margt! Það er svo auðvelt að líta til baka og hugsa hvað maður hafi eiginlega verið að pæla en mér finnst þá líka gott að hugsa að á þeim tíma fannst mér eitthvað ákveðið flott og fýlaði mig í því og það er það eina sem skiptir máli.
Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali?
Ég held nú að ég sjálf sé minn stærsti gagnrýnandi í þessu öllu saman. Álit annarra truflar mig ekki mikið, en ef ég fýla mig ekki í einhverju þá getur það alveg farið með mig.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Ætli það sé ekki rauða Levi‘s skyrtan mín sem að pabbi valdi fyrir mig og gaf mér þegar að ég var unglingur, mér þykir voða vænt um hana.
Eða þá House of CB gullkjólinn minn sem ég klæddist í afmæli Töru vinkonu núna um daginn, því hann markaði nýtt upphaf í mínu lífi og mér leið eins og prinsessu í honum.
Hvað finnst þér heitast fyrir sumarið?
Ég er búin að sjá mjög mikið af blúndum alls staðar sem mér finnst mjög sætt, hvort sem það eru smáatriði í flíkum eða aukahlutum eins og töskum og klútum. Svo finnst mér góðir litlir hælar, svokallaðir „kitten heels“, og sólgleraugu vera algjör lykilatriði fyrir sumarið.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Lífið er alltof stutt til að klæða sig ekki upp. Ég hef verið gjörn á að tíma ekki að klæðast fínni flíkum eða nota ekki dýrari fylgihluti sem ég á, nema við einhver sparitilefni.
Nú er ég hins vegar að æfa mig í að draga þessa hluti fram við hversdagslegri tilefni og leyfa mér að taka meira pláss, því afhverju ekki?