„Hér er ég tólf árum seinna, enn að hugsa um þetta“

„Það skiptir mig held ég bara mestu máli að klæðast fötum sem gleðja mig og það er ekki verra ef þau gleðja aðra í leiðinni,“ segir hin 32 ára gamla Margrét Sif Sigurðardóttir sem starfar sem lyfjafræðingur hjá Alvotech og er mikill tískuunnandi.
Margrét Sif kaupir gjarnan notaðar flíkur og er dugleg að sauma, breyta og bæta flíkur og gera þær algjörlega einstakar. Hún segist tengjast flíkum meiri tilfinningalegum böndum en góðu hófi gegnir en blaðamaður ræddi við Margréti Sif um tískuna, fataskápinn og fleira.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Hvernig hún nær að fanga tíðarandann og setur svip sinn á samtímann. Mér finnst æðislegt að skoða gamlar myndir og sjá hvað var móðins þá stundina.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Ég held ég verði að segja gallajakkinn minn sem ég er að sauma út í með mjög svo frjálsri aðferð og hefur verið verk í vinnslu í þrjú ár. Svo verð ég að nefna tvær peysur sem systir mín annars vegar heklaði og hins vegar prjónaði úr garni sem hún spann og litaði.
Peysurnar hafa meðal annars gegnt því hlutverki að vera hero-peysurnar hennar Diljár í sjónvarpsþáttunum 20 og eitthvað.
Ég gæti nefnt margar í viðbót enda tengist ég flíkum meiri tilfinningalegum böndum en góðu hófi gegnir.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Já og nei. Ég get eytt miklum tíma í það og hef gaman af en svo hendist ég stundum bara í eitthvað klassískt fit sem ég veit að klikkar ekki.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Litríkum og skemmtilegum. Vinnufélagi minn flokkar stundum fötin sem ég mæti í vinnuna eftir því hvort þau séu gardínur eða ekki.
Svo ætli ég verði ekki líka að segja að fatastíllinn minn sé líka stundum eins og gardína.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Kannski ekki á síðustu árum en ég hef orðið litríkari með árunum og ekki gott að segja hvar það endar. Ég kaupi meira notað og breyti og bæti föt og spái meira í úr hvaða efnum fötin eru.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já ég geri það nú oftast, bæði hversdagslega og fyrir fínni tilefni.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Það skiptir mig held ég bara mestu máli að klæðast fötum sem gleðja mig og það er ekki verra ef þau gleðja aðra í leiðinni.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Héðan og þaðan, meðal annars frá Tiktok, Instagram og ýmsu í umhverfinu.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Ég get alls ekki klæðst ferskjulituðum eða fölbleikum, það fer mér hræðilega illa. Svo forðast ég eins og heitan eldinn að kaupa peysur úr akrýl, næstum jafn mikið og ég forðast að kaupa óþægilega skó.
Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys?
Það má deila um það hvort crocs séu tískuslys en það var bókstaflegt tískuslys og reyndar líka umhverfisslys þegar Silla vinkona mín týndi crocs skónum sínum í jökulá á Hornströndum.
Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali?
Það gerði það alveg 100 prósent þegar ég var yngri en ég held að ég sé að mestu leyti frelsuð úr viðjum þess.
Stundum finnst mér gaman að hugsa til þess að aðrir horfi á mig og hugsi að þau myndu sko aldrei klæðast því sem ég klæðist.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Það fyrsta sem kom upp í hugann er kjóllinn sem ég klæddist í útskriftinni minni úr menntaskóla og kannski fyrir þær sakir hvað hann er í raun óeftirminnilegur. Ég fór með mömmu, sem er flugfreyja, til New York og eyddi mörgum klukkustundum í að finna hinn fullkomna kjól fyrir útskriftina.
Í áhöfninni með mömmu var Jónsi í svörtum fötum sem reyndi að sannfæra mig um að eftir tuttugu ár væri ég löngu búin að gleyma í hverju ég útskrifaðist. Ég endaði á að velja hvítan og einstaklega venjulegan kjól úr Forever 21 sem ég var alls ekki sátt með.
Ég held ég hafi ekki tekið neinar myndir af mér á útskriftardaginn en hér er ég tólf árum seinna, ennþá að hugsa um þetta.
Hvað finnst þér heitast fyrir sumarið?
Kjólar, pils, gulur, rauður, grænn og blár. Svo finnst mér hvítt alltaf hot á sumrin.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Ég mæli með að máta fötin sem þú átt heima og leika þér að blanda einhverju saman sem þér myndi kannski ekki detta í hug að gera í fyrstu. Svo mæli ég með að taka myndir af þér þegar þú ert sátt/ur með fittið og þá geturðu leitað í gömlum myndum þegar þig vantar hugmyndir.
Þá má segja að þú sért tískuáhrifavaldur í eigin lífi!