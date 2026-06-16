Tíska og hönnun

Heitustu tískutrendin í sumar

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Gömul trend verða að nýjum í sumar.
Gömul trend verða að nýjum í sumar.

Litagleði og glamúr lifnar við á sumrin hérlendis og virðast fleiri þora að taka áhættu þegar sólin skín. Ný trend skjótast fram sem eru þó oftar en ekki gömul og endurnýtt, enda tískan þekkt fyrir það að fara í hringi. 

Litagleðin nær alltaf ákveðnu hámarki yfir sumartímann og svartklæddir Íslendingarnir hvíla jarðarfara-fatnaðinn í að minnsta kosti stundarkorn. Í ár eru litirnir sérstaklega vinsælir og tískudrottningar á borð við sænsku söngkonuna Zöru Larsson eru áhrifamiklar í þessari bylgju. 

Zara Larsson hefur vakið mikla athygli í tískuheiminum fyrir ást sína á aldamótatískunni. Hún fer alla leið í skrautlegri förðun, steinum á andlitið, litríkum stuttum kjólum, magabolum, capri buxum og fleira fjörugu. Sömuleiðis hefur hún unnið mikið með tískuhúsinu Desigual sem hefur sjaldan verið eins vinsælt og nú. Þá er Carrie Bradshaw karakter Söruh Jessicu Parker úr sögulegu þáttunum Beðmál í borginni mikill tískuviti og áhugasamir grúskarar leita ýmissa leiða til að finna aldamótakjóla í hennar stíl. 

Hér verður farið yfir örfá tískutrend sem eru að ryðja sér til rúms í sumar en eru engan veginn ný af nálinni. 

Flip flop-skór

Já, þið lásuð rétt. Það sem sumir kalla óþægilegustu skó sögunnar er nú enn og aftur orðið að vinsælu tískutrendi í öllum litum og gerðum. Hvort sem það eru hvítir einfaldir flip-flops úr matvörubúð á Spáni eða frá fínustu hönnuðum heims þá falla þessir áhugaverðu skór vel í kramið hjá mörgum tískuunnendum um þessar mundir. 

Förðunarmógúllinn Hailey Bieber rokkar flip-flop sandala. Backgrid

Pallíettuhúfur

Léttar, heklaðar pallíettuhúfur í ýmsum litum virðast vera alls staðar í dag og „poppa“ skemmtilega upp á einfaldari klæðaburð. Íslenski hönnuðurinn Hildur Yeoman er meðal þeirra sem hannar slíkar húfur og fást þær í verslun hennar á 4.900 krónur. 

Léttar pallíettuhúfur eru mjög vinsælar. hilduryeoman.is

Túrkís-blátt, ljós-blátt, allt blátt

Blái liturinn er einstaklega vinsæll þetta sumarið eins og svo oft áður í öllum sínum fjölbreyttu tónum, hvort sem það er í fatnaði, skarti, töskum, skóm eða öllu saman og lífgar upp á partýin. Túrkís-blái liturinn var sérstaklega áberandi á tískupöllunum í vor og sjást hinar ýmsu stjörnur skarta honum á vappinu. 

Túrkís-blár kjóll frá danska tískuhúsinu Ganni.Ganni
Sætur blár bolur sem fæst í Andrá Reykjavík frá merkinu Gestuz.Andrá Reykjavík
Íslenska töskumerkið Suskin selur ljósbláa tösku í sumarlínu þeirra. Töskurnar eru framleiddar á Ítalíu.Suskin

Stuttir litríkir kjólar

Stuttir kjólar eru að sækja í sig veðrið í góða veðrinu og má segja að poppstjarnan Zara Larsson hafi haft eitthvað með vinsældirnar að gera. Stutt, mynstrað, litríkt, afslappað og nokkuð þægilegt. 

Zara Larsson sat fyrir í herferð spænska tískuhússins Desigual og breytti tískuleiknum.Desigual
Zara Larsson gaf út smellinn Miðnætursól og tískan varð undir áhrifum miðnætursólar.Desigual

Íþróttabuxur við pæjuboli

Íþróttabuxur hafa löngum verið vinsælar hjá unglingum landsins, þá aðallega við hettupeysur í gráum tónum og oft getur verið erfitt að þekkja þá í sundur, allavega í fjarlægð. Nú hafa vinsældir litríkra íþróttabuxna færst í aukana og eru tískuvitar farnir að stílisera þá við pæjulega boli. 

Emily Ratajkowski parar Adidas buxur við magabol.

Mis-síðir kjólar og blómakjólar

Ó-symmetrískir kjólar í anda Carrie Bradshaw eru komnir með stæl og færa okkur aðeins aftur til sumarsins 2006 þegar þú gast varla keypt þér kjól án þess að hann væri mis-síður. Slíkir kjólar flæða einstaklega vel og hrista upp í stílhreinni síðkjólum í brúðkaupsveislunni. 

Elegant blómakjóll sem Carrie okkar rokkaði.Hbo/Darren Star Productions/Kobal/Shutterstock
Sögulegur John Galliano fyrir Dior kjóll sem Carrie Bradshaw klæddist eftirminnilega í þáttunum Beðmál í borginni.James Devaney/Getty

Capri-buxur

Capri-buxur komu eins og stormsveipur inn í tískusenuna vorið 2025 og vinsældirnar eru sannarlega ekki að dvína. Nú eru þær komnar í mynstrum, fleiri litum og ýmsum efnum. 

Hildur Yeoman hannaði mynstraðar Capri buxur fyrir sumarlínu sína í ár.Yeoman

Þá eru tískuunnendur óhræddir við að blanda saman sterkum litum, silfri við gull, mynstrum og rokka stóra skartgripi.

Tíska og hönnun


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